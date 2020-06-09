Происшествия
Женщина с ребенком на руках пыталась выпрыгнуть из окна 5 этажа в Кокшетау
Акмолинские спасатели предотвратили попытку суицида – женщина с ребенком на руках пыталась выпрыгнуть из окна 5 этажа в Кокшетау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.   

Сообщается, что инцидент произошел накануне. Спасатели за считанные минуты прибыли по адресу происшествия, полицейские и пожарные оцепили территорию.

"Спасатели с помощью альпинистского снаряжения бесшумно спустились с крыши здания, а затем втолкнули в оконный проем женщину с ребенком. Один из спасателей держал женщину и ребенка, а другой открыл дверь полицейским. В комнате был еще один ребенок четырех лет, жертв и пострадавших нет", – рассказал начальник ДЧС Акмолинской области Алексей Советов.

"Прибыв на место, мы хотели с помощью автолестницы подняться к женщине, но она, увидев лестницу, начала кричать, чтобы не приближались к ней, иначе она выбросит ребенка, а затем спрыгнет сама. Тогда нами было принято решение спуститься с технического этажа на пятый этаж. Двое спасателей сверху страховали меня, я бесшумно спустился, женщина эмоционально выкрикивала угрозы, поэтому не видела меня. Затем я смог втолкнуть ее в квартиру. После она пыталась вырваться, продолжала угрожать, но к этому времени уже спустился в комнату мой коллега Нурхан Ашимгалиев. Мы передали её врачам и правоохранительным органам", – рассказал руководитель спасательного отделения города Кокшетау Роман Шевченко.

Отметим, что подобные случаи происходят не впервые. Благодаря оперативной и слаженной работе спасателей ежегодно не один десяток людей получают своевременную помощь.


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