Женщина с ребенком попали в ДТП в Алматы

ДТП произошло в Алматы на Восточной объездной автодороге, передает patrul.kz.
Автомобиль BMW под управлением молодой женщины двигался по ВОАД в северном направлении. По словам очевидцев, водитель автомашины Honda стал прижиматься к BMW. Женщина, видимо, решив уйти от столкновения, вырулила влево, и авто на полном ходу врезалось в разделительное ограждение, снеся при этом несколько его секций. На момент аварии в автомашине BMW находился маленький ребенок.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. В деталях аварии разбираются сотрудники полиции.