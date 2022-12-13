Женщина скончалась, спрыгнув с моста в Кызылорде

По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК.

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В Кызылорде женщина совершила суицид, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Сообщение о том, что неизвестная гражданка пыталась совершить суицид, спрыгнув с подвесного моста, расположенного по улицам Казбек би и Казантаева, поступило в полицию около 21:50 12 декабря.

«По данному сообщению на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что, к сожалению, гражданка погибла.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства произошедшего», - рассказали в полиции.