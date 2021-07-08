Происшествия

Женщина убила золовку и пыталась сжечь детей в Алматинской области

Екатерина Елисеева
В Алматинской области женщина убила сестру мужа, после чего, пыталась сжечь себя и детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как стало известно, 6 июля в дежурную часть Жамбылского РОП в 03.00 поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Каргалы и обнаружении в нем трупа женщины с признаками насильственной смерти.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что убита 37-летняя женщина. 27-летний сосед, проснувшись ночью, увидел, что рядом горит дом и бросился на помощь. Мужчина спас из пожара трех малолетних детей и женщину", – дополнили в полиции. 

Отмечается, что после производства первоначальных следственных действий, стражи порядка заподозрили в убийстве и поджоге спасенную 29-летнюю мать несовершеннолетних детей.

"После она призналась в убийстве золовки и поджоге дома, заявив, что хотела сгореть вместе с детьми. Действия подозреваемой квалифицированы по ст. 99 ч. 3; 202 ч. 2 УК РК. На период досудебного расследования она заключена под стражу. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается. Также решается вопрос о поощрении самоотверженного соседа за спасение четырех человек, из которых трое малолетние дети", – говорится в сообщении.

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