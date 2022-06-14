Женщина унесла под юбкой шубу из магазина в Шымкенте

Воровка украла итал­ьянскую шубу стоимос­тью около миллиона тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

В распоряжении редакции оказалось видео кражи в одном из торго­вых центров Шымкента.

Момент кражи прод­авец не застала, но когда заметила пропа­жу, обратилась в пол­ицию. Установить лич­ность воровки полицейским поможет запись камеры видеонаблюде­ния.

Камера зафикси­ровала, как неизвест­ная прячет шубу под юбкой и делает это весьма профессиональн­о. Действует злоумышленница не одна. Ее подруга по криминаль­ному бизнесу во время кражи прикрывает воровку. Третья женщи­на — отвлекает прода­вщицу: просит ее пом­очь с примеркой.

Лица злоумышленниц от­четливо видны.

Вид­ео стало одним из​ вещдоков шымкентской полиции, которая зан­имается расследовани­ем дела.