Женщина упала с девятого этажа в Павлодаре

В Павлодаре женщина упала с 9-го этажа, в больницу её доставили в тяжелом состоянии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

"Сегодня, 11 мая, в 14:37, на пульт 112 поступило сообщение о том, что по адресу Академика Бектурова, 109, в девятиэтажном жилом доме, из окна квартиры девятого этажа на крышу пристроенного к дому медицинского центра "Экстрамед" выпала женщина 1993 года рождения", - сообщили в департаменте по ЧС.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выезжали 5 спасателей и единица техники.

В пресс-службе областной станции скорой медицинской помощи проинформировали, что вызову присвоили первую категорию срочности. Медики доставили пострадавшую в городскую больницу №1 с переломом позвоночника в тяжелом состоянии.

Как выяснилось, пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и множество переломов ребер и предплечья. Женщина находится в палате интенсивной терапии.