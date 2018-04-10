Женщина впервые назначена руководителем футбольного клуба "Иртыш"

Исполняющим обязанности генерального директора "Иртыша" назначена Насима Хаева, сообщает корреспондент СИА "SPORTINFORM
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Ранее сообщалось, что в руководстве павлодарского клуба будут произведены изменения. Теперь уже бывший генеральный директор клуба Жанайдар Дюсембаев покинул свой пост, а на его место назначена финансовый директор клуба Насима Хаева. С приставкой и. о.
Стоит отметить, что Насима Хаева – это первая женщина, назначенная на должность генерального директора пятикратного чемпиона страны. А в истории казахстанского футбола это второй случай, когда боссом клуба назначена женщина: ранее руководителем "Актобе" на протяжении нескольких лет была Шарипа Бихамбетова.