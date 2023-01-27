Женщина заявила о сексуальном насилии над ее малолетним сыном в Актау

Происшествия
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Жительница города Актау заявила о сексуальном насилии над ее малолетним сыном. В полиции выясняют все обстоятельства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

26 января 35-летняя горожанка заявила в управление полиции Актау о своих подозрениях, что в отношении ее малолетнего сына были совершены насильственные действия сексуального характера.

Факт зарегистрировали в ЕРДР УП Актау по части 4 уголовной статьи «Насильственные действия сексуального характера». Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств.

Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

 

 

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