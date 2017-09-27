Женщина зажарила двухлетнюю дочь после развода в Бельгии
Молодая мать в Бельгии жестоко расправилась с собственным ребенком. Женщину задержали, специалисты не исключают наличия у нее психических отклонений, сообщает nation-news.ru.
Бельгийский суд рассматривает дело об убийстве двухлетней девочки. В убийстве обвиняют ее 27-летнюю мать. Страшное преступление случилось в городе Земст. Согласно данным следствия, женщина буквально поджарила ребенка на гриле.
"24 сентября, вечером в воскресенье, женщина была в доме с дочерью. В районе 19 часов соседи увидели дым из-под дверей гаража, услышали отчаянные вопли женщины. Аварийные службы прибыли на место происшествия через несколько минут. В гараже они обнаружили обугленное на три четверти тело ребенка на гриле для барбекю. Женщина сказала сотрудникам правоохранительных органов, что планировала свести счеты с жизнью", – говорится в сообщении.
Адвокат Ханс Хеллебуйк рассказал, что у женщины серьезная депрессия на фоне развода. В ходе расследования установят точные обстоятельства случившегося. Подозреваемая арестована, медики не исключают наличия у нее проблем с психикой.