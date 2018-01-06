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Женщинам запретили водить авто в Туркменистане
С середины декабря прошлого года власти Туркменистана запретили женщинам садиться за руль, сообщает Habartm.org.

Отмечается, что при этом неважно, есть у них водительское удостоверение или нет. В декабре за нарушение данного запрета работники автоинспекции предупреждали дам, что следующий постовой выпишет им штраф. 

В январе источники информагентства в столице сообщили, что теперь работники дорожной полиции изымают у водительниц права, а машины отправляют на штрафную стоянку.

"Поначалу я восприняла эту информацию как шутку, но потом столкнулась с этим лично. Сейчас женщины боятся садиться за руль, поэтому многих до работы и обратно подвозят мужья", – рассказывает жительница Ашхабада.

По словам другого источника, в госучреждениях у сотрудниц, приезжающих на работу на личном авто, взяли расписку о том, что они обязуются не садиться за руль.

Ранее поступали сообщения о запрете автомобилей темных расцветок. Эту информацию подтверждают и источники habartm.org. На автомобили черного цвета запрет полный. В Ашхабаде с улиц исчезли также и машины темных цветов, например, "мокрый асфальт". Владельцам таких авто говорят, что ездить теперь нельзя, нужно перекрашивать. При этом в дорожной полиции ни на какие нормативные акты не ссылаются.

Источник ИА, близкий к службе дорожной инспекции, сказал, что 5 декабря министр внутренних дел Исгендер Муликов представил главе государства информацию, что, по статистике, большая часть ДТП в стране происходит по вине водителей-женщин или с их участием. Президент поручил министру "исправить ситуацию".

Собеседник habartm.org считает, что новые запреты введены лишь для того, чтобы закрыть ими основные проблемы ведомства, а именно низкую профессиональную подготовку работников дорожной полиции и тотальную коррупцию в службе.

"На одном лишь участке протяженностью 14 км близ города Гарабогаз в Балканском велаяте за 2017 год произошло 20 ДТП, одно из которых с летальным исходом. Самое интересное, что там постоянно дежурят автоинспекторы, но профилактикой аварий они не занимаются. Они стоят там ради денег: с каждого грузовика берут по 50 манатов, а если он едет пустой, то 20 манатов. И плевать им на то, что буквально за поворотом получают увечья и гибнут люди", – сказал источник habartm.org.

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