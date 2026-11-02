Женщину оштрафовали за нецензурную брань в TikTok

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34-летнюю жительницу Семея привлекли к административной ответственности за использование нецензурной брани во время прямого эфира в социальной сети TikTok в присутствии своих детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД

Прямой эфир посмотрели около 640 человек. По решению суда ей назначили штраф в размере 20 МРП.