Женщину оштрафовали за нецензурную брань в TikTok

Она заплатит 86,5 тысяч тенге
34-летнюю жительницу Семея привлекли к административной ответственности за использование нецензурной брани во время прямого эфира в социальной сети TikTok в присутствии своих детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД
Прямой эфир посмотрели около 640 человек. По решению суда ей назначили штраф в размере 20 МРП.
"Слова, произнесенные во время прямых эфиров в социальных сетях, слышат не только зрители, но и дети, находящиеся рядом. Дети учатся культуре общения, уважению к окружающим и правилам поведения в обществе прежде всего у взрослых. Поэтому каждое слово и действие родителей играют важную роль в воспитании ребенка. Полиция призывает граждан соблюдать нормы общественной морали и помнить, что за свои действия в социальных сетях также предусмотрена ответственность перед законом. Принцип "Закон и порядок" начинается с семьи. Ведь главный пример для ребенка — это повседневные поступки и поведение взрослых", - говорится в сообщении.