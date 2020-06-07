Женщину разрезало винтом моторной лодки в Уральске
Женщина скончалась после несчастного случая на реке Чаган в Уральске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.
Сообщается, что ЧП произошло 6 июня в 22:15 на реке Чаган возле Чугунного моста.
Неизвестный на неустановленной моторной лодке при движении по реке Чаган в сторону п. Селекционный, возле "чугунного" моста, со стороны дачного общества "Дружба", совершил наезд на купающуюся в воде гражданку 1979 года рождения, которая от полученных телесных повреждений скончалась.
Сейчас на месте работают водолазы, которые ищут части тела женщины.
Полицейские занимаются поиском мужчины, который совершил наезд на женщину.