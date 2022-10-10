Женщину с дочерью насмерть сбили на пешеходном переходе в Шымкенте

В Шымкент сегодня утром, 10 октября, на пешеходном переходе по улице Толеметова насмерть сбили женщину с дочерью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Погибшие — 43-летняя мать и 16-летняя дочь.

Смертельный наезд совершил 24-летний водитель Mitsubishi Pajero.

После сильного удара пешеходов отбросило примерно на 20 метров. От полученных травм обе скончались на месте.

Полицейские проводят расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.