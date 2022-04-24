Мать с двумя маленькими детьми насмерть сбили в Алматинской области

В селе Карабулак Ескельдинского района Алматинской области были сбиты насмерть мать и двое ее малолетних детей, сообщает Kazpravda.kz.

По информации областного департамента полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около 22:05 часов 23 апреля.

"Установлено, что в селе Карабулак 19-летний водитель "Audi-80", следуя по улице Алдабергенова, совершил наезд на 36-летнюю женщину с двумя малолетними детьми. Все трое пешеходов скончались на месте происшествия", - сообщили в ДП.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато уголовное расследование, предусмотренное ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Водитель задержан и водворен под стражу. Автомашина изъята и помещена на спецстоянку.

"Полиция региона выражает родным и близким погибших искреннее соболезнование по поводу тяжелой утраты", - добавили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По предварительным данным, детям было 1 и 3 года.