Женщину с отрезанной детской головой в пакете задержали в Харькове
Екатерина Елисеева
В украинском городе Харьков полицейские на улице задержали обнаженную невменяемую женщину, в руках у которой был пакет с отрезанной детской головой, сообщает Iz.ru.
"Около 06:00 часов сегодня, 30 апреля, в отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский Шлях идет обнаженная женщина. Прибыв на место, полицейские обнаружили ее в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, а в другой пакет, в котором находилась голова. Объяснять произошедшее женщина отказалась, для выяснения всех обстоятельств происшествия ее доставили в отдел полиции", – говорится в сообщении.
Также в пресс-службе рассказали, что в этот же день в отдел полиции в 08:25 утра обратился 40-летний житель села Подворки.
"Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью", – сказано в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Все обстоятельства устанавливаются.
Также отмечается, что в феврале 2016 года произошел похожий случай. Женщина, работавшая няней в Москве, убила четырехлетнюю девочку. После этого она подожгла квартиру, вышла на улицу и около 20 минут ходила около метро "Октябрьское Поле", держа в руке отрезанную голову ребенка, говорила сама с собой и угрожала прохожим и полиции. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у женщины хроническое психическое расстройство.