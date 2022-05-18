Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Актобе

Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

18 мая в дежурную часть управления полиции города Актобе поступило сообщение о том, что по улице Богенбай батыра возле остановки «Кендала» произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

41-летний водитель автомашины Mitsubishi Galant ехал по улице Богенбай батыра со стороны улицы Аль-Фараби в направлении проспекта Санкибай батыра. Напротив дома №32 перед нерегулируемым пешеходным переходом водитель продолжал ехать, не убедившись, что перед остановившимся или замедлившим движение авто нет пешеходов. В результате он наехал на 44-летнюю женщину и ее несовершеннолетнюю дочь.

В результате ДТП оба пешехода госпитализированы в медицинские учреждения Актобе. Согласно заключению медэкспертизы, водитель был трезв.