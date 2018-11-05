Женщину сбили на пешеходном переходе в Костанае

В Костанае в дежурную часть Центра оперативного управления города поступило сообщение о том, что водитель иномарки совершил наезд на женщину, сообщает Аlau.kz
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Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 29-летний водитель, управляя автомашиной марки "Лексус" совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу на улице Воинов-Интернационалистов.
Потерпевшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".