Общество
Женщину, выбросившую ребенка в туалет, лишили родительских прав
В Жамбылской области женщину, которая год назад родила ребенка в уличном туалете, лишили родительских прав, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ktk.kz.

Теперь она не имеет права ни на брошенную девочку, ни на свою старшую 5-летнюю дочь. По решению суда она обязана выплачивать дочерям алименты. Старшего ребенка оставили с бабушкой, у которой она и воспитывалась. Младшая, которую нашли на дне выгребной ямы и спасли, пока будет в Доме ребенка. Удочерить ее никто не сможет. Матери дают возможность в течение месяца обжаловать решение. И еще полгода, чтобы исправиться.

"По истечении шести месяцев с момента вступления в законную силу стоящие в очереди могут удочерить данную девочку. Также сама мать имеет право восстановить родительские права. Она должна доказать, что она изменила полностью свой  быт, так сказать", – сообщил судья ювенального суда Жамбылской области Ербол Дуйсенов.

Напомним, новорожденного ребенка нашли в придорожном туалете в январе 2016 года в Жамбылской области. Девочка пролежала в двухметровой яме примерно час, прежде чем ее случайно обнаружили проезжающие водители. Чтобы достать малышку, спасателям пришлось разбить стены туалета. С переохлаждением, но живой новорожденную девочку доставили в ближайшую больницу.

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