Женщины думают о будущем

В этом году он проходит под девизом «Этическая сила». Основательница Reinvention Academy доктор Надя Жексембаева, открывая встречу, задалась вопросом, чему мир может научиться у Центральной Азии. И предложила обсудить это в ходе живого диалога с участниками.

Приветствие от имени Вице-Президента РК Ерлана Карина зачитал вице-министр культуры Евгений Кочетов. «Глобальный форум Центральной Азии адресован лидерам, которые определяют будущее. Не случайно, что именно Казахстан является площадкой этого форума. В нашей стране принято прогрессивное законодательство в сфере семейно-бытовых отношений. В недавно избранном Курултае численность женщин составляет практически 34%. Это самый высокий показатель в истории независимого Казахстана и стран Центральной Азии. Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики Аида Балаева является заместителем председателя Совета безопасности РК. Казахстанские женщины успешны в самых разных сферах и являются примером», – отмечено в обращении.

– Мы собрались здесь, чтобы обсудить актуальнейшую тему: искусственный интеллект меняет экономику, а цифровые технологии трансформируют то, как мы работаем, общаемся и управляем процессами, – обратилась к участницам министр по делам женщин Королевства Камбоджи доктор Инг Канта Пави. – Инновации развиваются с беспрецедентной скоростью. И все же на фоне этих масштабных перемен остаются фундаментальными вопросы, какое будущее мы строим и кто будет его определять. Технологии способны преобразовать общество, но именно лидерство решает, кто именно выиграет от этих преобразований. Влияние часто измеряют экономическим могуществом, технологическим потенциалом или политическим весом. Однако подлинная этичная сила определяется ответственностью, инклюзивностью, честностью и смелостью сделать так, чтобы прогресс приносил пользу каждому.

Глава департамента креативной экономики и туризма Администрации Президента Республики Узбекистан Гаянэ Умерова тоже обратила внимание на то, что мир сегодня меняется особенно быстро.

– Новые технологии, включая искусственный интеллект, становятся частью нашей повседневной жизни, они помогают нам работать и принимать решения. Но ответственность за эти решения всегда остается за человеком. И мне бы очень хотелось, чтобы все женщины Центральной Азии участвовали в принятии важных решений, – отметила она.

На пленарных сессиях, воркшопах форума прошли выступления спикеров, презентации стартап-проектов, в которых женщины Центральной Азии громко заявили о себе. Как и в прошлогодней повестке дня, тема искусственного интеллекта стала одной из самых обсуждаемых.