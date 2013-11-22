Организовали форум ОО «Союз женщин-предпринимателей Казахстана» при финансовой поддержке Министерства культуры и информации совместно с Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и фондом Конрада Аденауэра.

– Указ Главы государства по созданию Совета по делам женщин и демографической политике при Президенте был издан в 1995 году, в трудный для страны переходный период, и это был первый такого рода институциональный механизм на всем пространстве СНГ, – отметила председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Гульшара Абдыкаликова. – В 1998 году совет был преобразован в Национальную комиссию по делам семьи и женщин с более широкими полномочиями, и 4 марта 1999 года распоряжением Главы государства утвержден ее первый состав. Иначе говоря, 15-летие мы можем отмечать уже сегодня.

Включение в название комиссии понятия семейно-демографической политики явилось подтверждением того, что вопросы демографии, повышения статуса семьи выступили в качестве нового приоритета. Таким образом, сформирована национальная модель, основой которой стала Нацио­нальная комиссия, координирующее звено между государственной властью, гражданским сектором и международными организациями.

– Сегодня символ успешного Казахстана – это успешные женщины, – подчеркнула ответственный секретарь Министерства культуры и информации Жанна Курмангалиева. – Я встречаюсь с творческими людьми – режиссерами, драматургами, сценаристами, литераторами и интересуюсь: почему нет новых творений? Они отвечают, что нет новых сюжетов. Тогда я рассказываю им простые женские истории, каждая из которых свидетельствует о том, что женщины могут все. И они готовы выполнить Стратегию «Казахстан-2050».

И действительно, можно снять не один фильм о том, что сейчас в Мажилисе Парламента каждый четвертый депутат – женщина, о том, что в малом и среднем бизнесе 52% – представительницы прекрасного пола, а среди индивидуальных предпринимателей их и того больше – 66%. Вклад казахстанок в формирование ВВП тоже солидный – 40%.

Но, как отмечали члены Нацкомиссии, депутат Мажилиса Парламента Айгуль Соловьева, президент «Ассоциации деловых женщин Казахстана» Раушан Сарсембаева, женщины стремятся не к власти, а к равным возможностям, потому что способны разделить с мужчинами ответственность за стабильное будущее своей страны. И они не хотят останавливаться на достигнутом: 32-я позиция в мировом рейтинге гендерного равенства – лишь одна из ступеней по продвижению вперед. Для этого нужно решить ряд проблем. В политическом аспекте нужно быть более решительными в продвижении женщин на уровень принятия решений. Следует поработать и над своим здоровьем – к 2020 году, к примеру стоит задача сократить материнскую и младенческую смертность в два раза. Необходимо еще смелее реа­лизовывать себя в бизнесе, и радует, что в числе тех, кто, собираясь открывать свое дело, садится за парту, 57% – женщины.

В том, что задачи будут решены, сомневаться не приходится, что и доказал конкурс среди гендерных НПО «Женщины могут все!». Ляззат Аскарова из павлодарского фонда «Центр партнерств», Майра Сибанова, представляющая северо-казахстанский филиал Ассоциации деловых женщин, Ирина Исаева из фонда «Намыс» Акмолинской области и многие другие победительницы подают пример всем женщинам – дерзайте!

Марина ПАРХОМЕНКО