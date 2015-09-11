Женщины-попрошайки выдавали кукол за младенцев в Алматы

В Алматы гражданки Узбекистана просили милостыню, выдавая кукол за настоящих младенцев, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДВД города.
Свой незамысловатый бизнес подданные соседнего государства вели на центральных перекрестках Медеуского района. С первого взгляда все три женщины держали в руках детей. Однако, как выяснилось, лишь у одной был настоящий ребенок, в свертках остальных двух фигуранток были завернуты обычные куклы.
"В пеленки и одеяло женщины завернули игрушки, а чтобы больше походило на детей, внутрь забили ватой и другой материей. В свое оправдание гражданки Узбекистана сообщили, что придумали такой метод действия с целью легкого заработка. Как было установлено позже, они прибывали в нашем государстве с грубым нарушением миграционного законодательства. Во время проверки документов, удостоверяющих личность, при задержанных не оказалось. При этом они заверяли, что паспорта находятся на регистрации. В конечном итоге эта информация не подтвердилась. По решению суда правонарушителей ожидает административный арест и последующее выдворение за пределы страны", – сообщил начальник УВД Медеуского района полковник полиции Ерлан Оралбеков.
Полиция Алматы в период с 7 по 17 сентября проводит оперативно-профилактическое мероприятие "Попрошайка", основными задачами которого является предупреждение, пресечение и выявление правонарушений, выраженных в назойливом приставании граждан с целью достижения определенных выгод и навязывания различных услуг. Согласно действующему законодательству, ст. 449 КоАП за указанные противоправные действия совершенные гражданами РК – предусмотрено наказание в виде штрафа от 5 до 10 МРП, либо административный арест сроком до 5 суток. Для иностранных лиц наказание предусмотрено в виде ареста до 5 суток с выдворением за пределы Республики Казахстан.