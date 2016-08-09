Ее участницы постарались привлечь внимание акмолинцев к проблемам социально незащищенных слоев населения, оказать адресную помощь нуждающимся, активизировать участие общественности, бизнес-структур в благотворительных акциях, консолидировать усилия деловых женщин в решении социальных проблем области.

Взяв старт с центральной площади Кокшетау, караван из автомашин, за рулем которых были только представительницы прекрасного пола, отправился в Зерендинский, Сандыктауский и Атбасарский районы – по адресам нуждающихся в помощи семей. Автомобили везли им одежду, обувь, продукты, школьные и канцелярские принадлежности, предметы быта.

В числе тех, кто первым откликнулся на призыв ОО «Ассоциация деловых женщин Акмолинской области», были областной центр ЗОЖ, торговые дома «Номад», «Рио», «Моя семья», «Салтанат», филиал АО «Сбербанк-Кокшетау», ТОО «Мерей», совет матерей при секретариате Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, ТОО «Мукот» и другие.

Организаторы автокаравана выразили сердечную благодарность за активное участие в благотворительной акции индивидуальным предпринимателям Павлу Загорнюку, Ирине Волик, Шафият Бекназаровой, Динаре Баймановой. И просто неравнодушным гражданам – Оразу Идрисову, Юлии Мороз, семьям Абеновых и Хамзиных и многим другим акмолинцам, которые по велению сердца оказали посильную помощь малообеспеченным и многодетным семьям.

В рамках этой благотворительной акции в Атбасаре был проведен семинар «Современная сельская женщина» с участием членов ассоциации, представителей государственных и общественных организаций и женщин из сельских округов района.