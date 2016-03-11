Женщины составляют 100% сотрудников Центра таможенного управления в Астане

Центр таможенного оформления в Астане на 100% состоит из женщин. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК заявил директор департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД МФРК) Ержан Биржанов, передает Kazpravda.kz
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"В комитете реализуется проект по укомплектованию центров таможенного оформления женщинами. На сегодня по городу Астана все сотрудники прошли необходимые тесты на личностные, профессиональные качества, проходили полиграф, и сейчас на 100% состав Центра таможенного оформления в Астане состоит из женщин", – сообщил Биржанов.
По словам представителя КГД МФРК, женщины практически не берут взятки.
"Женщины менее подвержены коррупции, более скрупулезно относятся к документам. Данная мера позволила нам уже получить по итогам двух месяцев результаты в виде дополнительных начислений, в виде дополнительных поступлений, а также уменьшения количества жалоб. Данный пилотный проект будет продолжен, и по всей республике к концу года сформируем женский коллектив центров таможенного оформления", – заключил он.