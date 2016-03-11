Общество

Женщины составляют 100% сотрудников Центра таможенного управления в Астане

Ксения Воронина
Центр таможенного оформления в Астане на 100% состоит из женщин. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК заявил директор департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД МФРК) Ержан Биржанов, передает Kazpravda.kz.

"В комитете реализуется проект по укомплектованию центров таможенного оформления женщинами. На сегодня по городу Астана все сотрудники прошли необходимые тесты на личностные, профессиональные качества, проходили полиграф, и сейчас на 100% состав Центра таможенного оформления в Астане состоит из женщин", – сообщил Биржанов.

По словам представителя КГД МФРК, женщины практически не берут взятки.

"Женщины менее подвержены коррупции, более скрупулезно относятся к документам. Данная мера позволила нам уже получить по итогам двух месяцев результаты в виде дополнительных начислений, в виде дополнительных поступлений, а также уменьшения количества жалоб. Данный пилотный проект будет продолжен, и по всей республике к концу года сформируем женский коллектив центров таможенного оформления", – заключил он.

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