​Женщины – стране

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Марина ПАРХОМЕНКО

Организаторы саммита – Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Ассоциация деловых женщин Казахстана, отмечающая 20-летие со дня своего создания, а также АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

EWS-IV, как было отмечено накануне на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, посвящен актуальным вопросам интеграции и вклада женщин в развитие экономики страны, что особенно важно накануне официального вступления Казахстана в ВТО. Большой блок посвящается вопросам развития в рамках Евразийского союза, участию бизнес-вумен в ЭКСПО-2017.

– Двадцать лет назад, когда мы начинали работать, такого понятия, как женщины-предпринимательницы, не было, – поделилась воспоминаниями президент Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсембаева. – Это были так называемые в народе торговцы, челночницы, которые думали, что это временное занятие на период выживания. Но кто-то ушел, кто-то продолжал работать дальше, и теперь мы гордимся, что ассоциация стояла у истоков создания новой когорты людей, именуемой сегодня женщинами-предпринимательницами. И если двадцать лет назад мы даже не думали о тех преференциях, которые бы предоставляло государство, то сегодня имеем несколько государственных программ, которые направлены на поддержку и развитие женского предпринимательства. Более того, уже есть международные программы, и потому я считаю, что в Казахстане созданы беспрецедентные меры поддержки бизнеса, особенно в сфере развития бизнеса женского, что является хорошим поводом для обсуждения на саммите.

Сколько женщин в бизнесе – вопрос не праздный. Согласно исследованиям, проведенным ассоциацией, объединяющей, кстати, более 15 тыс. предпринимательниц, до 60% составляют те, кто ведет уличную торговлю, самозанятые; от 30 до 40% имеют более организованный бизнес и 5–10% – это бизнесвумен, которые преуспевают не только, к примеру, в ресторанном деле, но и успешно реализуют себя в угледобывающей, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. И как результат вклад женщин Казахстана в экономику страны составляет до 40% ВВП. Но представительницы прекрасной половины человечества не собираются останавливаться на достигнутом, а готовы идти дальше, учиться. Только в «Даму» за помощью обратились 700 тыс. женщин, желающих поднять и укрепить свой малый и средний бизнес.

Впрочем, как гласит народная мудрость, лучше все один раз увидеть. Поэтому в рамках саммита пройдет международная конференция «Нұрлы жол – новые возможности», организованная совместно с фондом «Даму», выставка отечественных производителей «Женщины в бизнесе – 20 казах­станских брендов», презентация 16 книг, рассказывающих истории выдающихся казахстанок. Кроме того, состоится награждение лауреатов премии «Ажар жулдызы» – 20 лет устойчивого развития бизнеса», и 20 успешных женщин пройдут по красной ковровой дорожке. Как же иначе, ведь там, где они, – всегда праздник.

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