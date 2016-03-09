Сегодня никого не удивишь тем, что хранительницы семейного очага в Казахстане участвуют во всех сферах общества. Не уступая мужчинам, женщины плодотворно трудятся в государственных учреждениях, законодательных органах, министерствах, общественных организациях и партиях, в сферах образования и здравоохранения, культуры и спорта, бизнеса.

Шара Жиенкулова, Гульфайрус Исмаи­лова, Куляш Байсеитова... Они стали первооткрывателями: первая художница, первая танцовщица и актриса, первая профессиональная певица. Именно им выпала честь представлять культуру нашей страны далеко за ее пределами. Имена каждой из них золотыми буквами вписаны в историю республики.

Наши современницы, женщины независимого Казахстана, прочно закрепили свои позиции в различных сферах: политике, экономике, здравоохранении, образовании и, конечно же, культуре.

Сегодня казахстанские художницы уверенно заявляют о себе на весь мир. В их числе и мастер-живописец Гульмира Тельгозиева. Ее творчество – это осязаемое, материнское тепло и легкость женской руки, умелое сочетание национальных элементов с традициями классической художественной школы – живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Гульмира Тельгозиева творит произведения, оттачивая мастерство и оставаясь художником, разговаривающим с нами, казахстанцами, на одном языке – детства, любви к родному дому, светлой надежды. В ее многогранном творчестве гармонично сочетаются миф и реальность, древность и современность.

Сейчас ценность художественного произведения оценивается в первую очередь с точки зрения выражения любви к родной земле и ее древней культуре. Гульмира Тельгозиева чувствует это абсолютно исключительно. Она всегда ищущая и целеустремленная, с собственным видением и с твердым представлением о том, что такое Родина. Родина для каждого из нас. Гульмира Тельгозиева удостоена Государственной стипендии Республики Казахстан. Ее имя внесено в реестр профессиональных художников республик бывшего Советского Союза.

Несмотря на сложный период, который казахстанская киноиндустрия переживала в первые годы независимости, отечественное кино сегодня – это динамично развивающаяся отрасль.

За плечами одной из самых обаятельных актрис казахстанского кинематографа, заслуженной артистки Казахской ССР Жанны Куанышевой более двадцати ролей: это и властная жена Абулхаира из одноименного фильма, и романтичная Салтанат в «Гаухартасе», и уверенная Жанна Сабирова из сериала «Перекресток». Парадоксально, но Жанна Куанышева никогда не связывала свое будущее с кинематографом. Впервые снялась в 1972 году в картине «Дождь» режиссера Серика Райбаева. Вскоре Жанне досталась роль, ставшая по-настоящему этапной в ее биографии. В фильме Булата Мансурова «Притча о любви» (1975) она сыграла главную роль. Картина многое предопределила в ее дальнейшей судьбе.

Спустя некоторое время Жанну Куанышеву пригласили на главную роль в картине «Храни свою звезду» режиссера Шарипа Бисембаева, благодаря которой она проснулась народной любимицей. Популярность юной актрисы оказалась ошеломляющей. Эта же роль принесла ей первое признание и успех на Всесоюзном кинофестивале в городе Фрунзе в 1976 году, где Жанна была удостоена диплома за лучшую женскую роль. Сейчас Жанна Куанышева работает на киностудии «Казахфильм», возглавляя творческое объединение «Киноактер». И в ее руках, без преувеличения, будущее нашего кинематографа, ведь она находит и воспитывает будущих звезд казахстанского кино.

Имя «Айман Мусахаджаева» по праву можно считать одним из национальных брендов казахстанской культуры, прославивших нашу республику на весь мир. Ее таланту не раз рукоплескали в лучших концертных залах Европы, Азии и США, она выступала с Павлом Гилиловым, Михаилом Коганом и Владимиром Спиваковым. Музыкальные критики с восторгом отмечают ее незаурядный талант и смелое новаторство в определении новых направлений развития музыкальной культуры Казахстана.

Как профессор Московской, Алматинской и Бишкекской консерваторий, Айман Мусахаджаева ведет активную и плодотворную педагогическую деятельность. Среди ее воспитанников немало лауреатов международных и республиканских конкурсов. Еще одним ярким результатом творческой деятельности А. Мусахаджаевой стало открытие в 1998 году в Астане Казахской национальной академии музыки (ныне Казахский национальный университет искусств) – уникального высшего учебного заведения, объединяющего в себе все ступени музыкального образования: школу, колледж, вуз, бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Сегодня она успешно возглавляет столичный Университет искусств.

Айман Мусахаджаева является не только известным творческим деятелем своей страны, но и послом культуры, который способствует сотрудничеству между государствами в сфере культуры и искусства. Айман Мусахаджаевой присвоено звание народной артистки Республики Казахстан, академика Международной академии творчества, почетное звание ЮНЕСКО «Артист за мир». В 2000 году Айман Мусахаджаева удостоена Государственной премии РК в области литературы, искусства и архитектуры, а за выдающиеся заслуги и подвижничество – в 2014 году высокого звания «Еңбек Ері».

Конечно же, яркую палитру много­образной культуры Казахстана невозможно представить без национальных театров республики. Среди них старейший национальный театр Казахстана – Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии. Это первый и единственный корейский театр в мире, созданный за пределами этнической родины, ставший своего рода отражением успешной этнокультурной политики нашего государства.

Серебряный голос ведущей солистки этого театра Зои Ким знаком всем казахстанцам. Она начала петь с ранних лет, со школьной скамьи ее приглашали для выступлений в Корейском театре. Будучи студенткой, постоянно участвовала в музыкальных и песенных конкурсах. Молодая певица записывалась на Центральном радио и телевидении. Зоя Ким стала первой певицей из СССР, получившей признание зрителей в КНДР и Республике Корее.

Исполнение песен на корейском языке – народных и современных – стало визитной карточкой Зои Ким. Однако репертуар ведущей солистки Корейского театра многоязычен и жанрово разнообразен. Песни на казахском, русском, итальянском, французском языках также находят отклик в сердцах слушателей. Многогранный талант солистки проявляется в различных творческих ипостасях. За творческий вклад в развитие культуры она была удостоена звания заслуженной артистки РК.

Эти прекрасные казахстанские женщины – пример того, как история и судьба абсолютно разных людей складывается в одну общую историю огромной страны. И каждая из них на своем месте строит и развивает нашу страну – наш Казахстан.

Культовый писатель Габриэль Гарсиа Маркес сказал однажды: «Если во что-то вовлечена женщина, я знаю, что все будет хорошо. Мне совершенно ясно, что женщины правят миром».

Наверное, сегодня нет в Казахстане такой сферы деятельности, в которой бы не добились успеха представительницы прекрасной половины человечества. Все они стремятся изменить жизнь к лучшему. Наверное, это чисто женские качества – потребность быть полезной, желание учиться, передавать опыт, окрылять, дарить любовь, заботу и излучать гармонию, оберегая наш мир и его спокойствие.