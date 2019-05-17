Женщины в науке, инновациях, бизнесе: Гульшара Абдыкаликова приняла участие в работе АЭФ-2019

В рамках XII Астанинского экономического форума заместитель Премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в панельной сессии "Женщины в науке, инновациях, бизнесе", передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, в сессии также участвовали экс-президент Кыргызской Республики Роза Отунбаева, управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Балванера Бруно, председатель правления объединения юридических лиц "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Айгуль Соловьева, председатель президиума международной организации Expo&Women Салтанат Рахимбекова и другие.
В своем выступлении вице-премьер отметила, что в Казахстане по инициативе Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева строится новая экономика, направленная на отход от сырьевой зависимости и основанная на инновациях. В этой связи развивается вузовская наука с приоритетом на исследования в металлургии, нефтегазохимии, АПК, био- и ИТ-технологиях.
"За последние 5 лет доля женщин-исследователей увеличилась с 51,6% до 52,8% в общей численности исследователей и в 2018 году составила 9 217 человек. Если в 2015-2017 годах из реализуемых 1 770 научных проектов научными руководителями были 566 женщин (32%), то в рамках осуществляющихся в 2018-2020 годах 1 084 научных проектах – 418 (38%)", – сказала Г. Абдыкаликова.
Участники мероприятия обсудили вопросы повышения вклада женщин в науку, инновации и экономическое развитие, рассмотрели успешные практики международных организаций, государств и бизнеса в сокращении гендерных разрывов в разных сферах деятельности, а также возможности интеграции усилий женского сообщества в продвижении гендерного баланса.
Далее на полях Форума Г. Абдыкаликова провела ряд двусторонних встреч.
Беседуя с помощником Генерального секретаря ООН, заместителем директора-исполнителя Структуры "ООН-женщины" Оса Регнер заместитель Премьер-министра отметила вопросы дальнейшего партнерства и углубления сотрудничества Казахстана и Структуры "ООН-женщины" в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.
В Казахстане эта организация совместно с Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК при финансовой поддержке Правительства реализует проекты по гендерно-ориентированному планированию и бюджетированию, расширению экономических прав уязвимых женщин путем вовлечения их в продуктивную занятость и предпринимательство, искоренению насилия в отношении женщин и девочек.
На встрече с помощником Генерального секретаря ООН, помощником администратора и директором регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ Мирьяной Спольярич Эггер были обсуждены вопросы проводимой работы по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Сегодня 80% ЦУР охвачены национальными стратегическими документами страны. Создан Координационный совет при Правительстве Республики Казахстан, который действует в качестве национального механизма координации и реализации ЦУР в стране.
Было отмечено, что главным приоритетом Правительства является обеспечение достойного уровня жизни граждан и развитие в качестве социально-ориентированного государства. В 2019 году на социальную сферу направлено более 43% всех расходов республиканского бюджета. В стране проводятся масштабные реформы, направленные на общий рост благосостояния и качества жизни казахстанцев, поддержку уязвимых слоев населения.
Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, в сессии также участвовали экс-президент Кыргызской Республики Роза Отунбаева, управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Балванера Бруно, председатель правления объединения юридических лиц "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Айгуль Соловьева, председатель президиума международной организации Expo&Women Салтанат Рахимбекова и другие.
В своем выступлении вице-премьер отметила, что в Казахстане по инициативе Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева строится новая экономика, направленная на отход от сырьевой зависимости и основанная на инновациях. В этой связи развивается вузовская наука с приоритетом на исследования в металлургии, нефтегазохимии, АПК, био- и ИТ-технологиях.
"За последние 5 лет доля женщин-исследователей увеличилась с 51,6% до 52,8% в общей численности исследователей и в 2018 году составила 9 217 человек. Если в 2015-2017 годах из реализуемых 1 770 научных проектов научными руководителями были 566 женщин (32%), то в рамках осуществляющихся в 2018-2020 годах 1 084 научных проектах – 418 (38%)", – сказала Г. Абдыкаликова.
Участники мероприятия обсудили вопросы повышения вклада женщин в науку, инновации и экономическое развитие, рассмотрели успешные практики международных организаций, государств и бизнеса в сокращении гендерных разрывов в разных сферах деятельности, а также возможности интеграции усилий женского сообщества в продвижении гендерного баланса.
Далее на полях Форума Г. Абдыкаликова провела ряд двусторонних встреч.
Беседуя с помощником Генерального секретаря ООН, заместителем директора-исполнителя Структуры "ООН-женщины" Оса Регнер заместитель Премьер-министра отметила вопросы дальнейшего партнерства и углубления сотрудничества Казахстана и Структуры "ООН-женщины" в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.
В Казахстане эта организация совместно с Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК при финансовой поддержке Правительства реализует проекты по гендерно-ориентированному планированию и бюджетированию, расширению экономических прав уязвимых женщин путем вовлечения их в продуктивную занятость и предпринимательство, искоренению насилия в отношении женщин и девочек.
На встрече с помощником Генерального секретаря ООН, помощником администратора и директором регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ Мирьяной Спольярич Эггер были обсуждены вопросы проводимой работы по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Сегодня 80% ЦУР охвачены национальными стратегическими документами страны. Создан Координационный совет при Правительстве Республики Казахстан, который действует в качестве национального механизма координации и реализации ЦУР в стране.
Было отмечено, что главным приоритетом Правительства является обеспечение достойного уровня жизни граждан и развитие в качестве социально-ориентированного государства. В 2019 году на социальную сферу направлено более 43% всех расходов республиканского бюджета. В стране проводятся масштабные реформы, направленные на общий рост благосостояния и качества жизни казахстанцев, поддержку уязвимых слоев населения.