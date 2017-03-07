Женщины вносят особый вклад в становление Казахстана – Назарбаев

Президент
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Талгат Исенов
Фото с сайта Акорды
Глава государства Нурсултан Назарбаев накануне Международного женского дня провел встречу с представительницами женской общественности Казахстана "Көктем шуағы", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент, отметив неоценимую роль женщин в развитии казахстанского общества, поздравил их с наступающим праздником 8 Марта.

"Сегодня женщины Казахстана вносят особый вклад в становление нашего государства. Представительницы прекрасной половины человечества работают, не покладая рук в различных сферах экономики нашей страны, включая государственную службу, науку, частный бизнес, образование и здравоохранение. 55 процентов государственных служащих в стране – женщины", – сказал Назарбаев.

Он затронул аспекты проводимой государством демографической политики, акцентировав внимание на вопросах поддержки и защиты материнства и детства.

"В этом году по моему поручению начинается реализация Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года. Уже в июле размер пособий на рождение ребёнка повысится на 20 процентов. Ежегодно расходы на финансовую поддержку материнства и детства составляют 160 миллиардов тенге. Еще 120 миллиардов тенге родителям выплачиваются из Государственного фонда социального страхования. За десять лет мы добились сокращения материнской смертности в 3,7 раза, детской – в полтора раза", – заявил Глава государства.

Кроме этого, Президент выделил ряд направлений, направленных на усиление гендерной политики в стране, первым из которых является укрепление института семьи.


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В данном контексте Глава государства отметил тот факт, что в Казахстане распадается каждый третий брак, в частности, по причине неподготовленности супругов к ответственности.

"У нас в стране полмиллиона неполных семей, где есть только один родитель. Необходимо принять меры по решению этой проблемы", – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем Президент обратил внимание на необходимость искоренения любых проявлений агрессии к детям и обеспечение занятости подрастающего поколения путем усиления патриотического воспитания в специальных кружках и учреждениях.

"Кроме того, можно рассмотреть возможность проведения раз в четыре года Всеказахстанской детской олимпиады под кураторством олимпийских чемпионов. Следующий вопрос – уровень среднего дохода женщин по-прежнему на треть ниже, чем у мужчин. Одна из причин такой ситуации –  утвержденный Правительством Список работ, на которых запрещается применение женского труда", – отметил Назарбаев.

Глава государства назвал в качестве очередных приоритетов гендерной политики необходимость создания комфортной среды для матери и ребенка, а также продвижение культуры уважения к материнству.

"Возможно, стоит проводить Общенациональный день открытых дверей для детей. Я надеюсь, что с вашей помощью, дорогие женщины, нам удастся реализовать все наши планы", – отметил Президент.

Назарбаев выразил уверенность в том, что именно женщины сыграют большую роль в процессе текущей политической модернизации.

Участницы встречи поделились своими достижениями как в профессиональной, так и в повседневной деятельности.

В завершение мероприятия Глава государства наградил многодетную мать О. Мукашеву подвеской "Алтын алқа" и провел экскурсию по резиденции "Акорда" для участниц встречи.


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В мероприятии приняли участие Государственный секретарь, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Г. Абдыкаликова, руководитель Администрации Президента А. Джаксыбеков, депутат Мажилиса, Уполномоченный по правам ребенка З. Балиева, вице-министр национальной экономики М. Абылкасымова, ученый-микробиолог А. Ерназарова, чемпионка Универсиады-2017 по биатлону А. Шевченко, директор сельской средней школы И. Седова, президент Клуба молодых предпринимателей "Жас Атамекен" З. Кокжанова, поэтесса Т. Кабылша, магистрантка КазНАИ им. Жургенова М. Галицкая, генеральный менеджер Управления людских ресурсов ТОО "Тенгизшевройл" Ш. Алтыбаева, главный врач районной больницы К. Разиева, ведущая балерина театра "Астана-Балет" М. Буканова, многодетная мать О. Мукашева, лауреат международных конкурсов по кобызу А. Тажибаева, председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Н. Раззак, солистка ГАТОБ им. Абая О. Давыденко, старший специалист Центра парашютной подготовки Вооруженных Сил Республики Казахстан Р. Рамазанова, актриса С. Бакаева, журналист В. Мирланкызы.

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