​Женщины за работой

В состав делегации, возглавляемой вице-министром национальной экономики, членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Мадиной Абылкасымовой, вошли председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Алина Алдамберген и заместитель председателя правления АО «КазАгро» Айгуль Мухамадиева.

Помимо активного участия в рабочих сессиях и заседаниях казахстанская делегация проводит двусторонние встречи с высшим руководством ООН. В частности, в Нью-Йорке у представительниц нашей страны прошли переговоры с помощником Генерального секретаря ООН, заместителем исполнительного директора «ООН-Женщины» Лакшми Пури. На встрече были обсуждены вопросы деятельности многостранового офиса «ООН-Женщины» в Алматы и перспективы дальнейшего взаимодействия в данной сфере.

Казахстан входит в состав Комиссии ООН по положению женщин на 2014–2018 годы и уделяет повышенное внимание гендерным вопросам по всему спектру повестки дня Организации, в том числе укреплению мира и безо­пасности, достижению устойчивого развития, искоренению нищеты, борьбе с изменением климата, защите прав человека. 61-я сессия комиссии рассматривает вопросы активного вовлечения женщин в экономическую дея­тельность, обеспечения равных прав и возможностей в доступе к образованию и работе, равной оплаты за равный труд, влиянию технологической модернизации на возможности трудоустройства женщин, неформальной занятости.