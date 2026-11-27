В Астане состоялся юбилейный форум женщин Казахстана Umai Ana. Как заявляют организаторы, это мероприятие в первую очередь для тех, кто строит свой бизнес и хочет его масштабировать, кто готов стать лидером и повести за собой свою команду. И формат для этого самый непринужденный – живые разговоры, теплое общение, реальные примеры и продуманные стратегии. И конечно, объединяющая сила женской энергии.

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Всего в форуме приняли участие несколько сотен представительниц прекрасного пола из разных городов Казахстана. Как поделилась основательница форума Жамиля Эрназарова, цель у столь масштабной встречи одна – дать женщинам возможность найти здесь готовые решения для дела, жизни, понять, чего они желают достичь в 2027 году и какими они сами хотят стать. Для этого делается многое как со стороны государства, так и при поддержке частных сообществ, помогающих молодым перспективным предпринимательницам «встать на крыло».

– За четыре года работы мы провели более 500 бесплатных мероприятий для женщин. Особое внимание уделяем качеству предоставляемых знаний: все наши спикеры проходят строгий отбор, имеют подтвержденные профессио­нальные достижения и не менее пяти лет опыта в своей сфере, – отметила Жамиля Эрназарова.

Среди спикеров оказались основатели модных брендов, известных IT-проектов, медиа­менеджеры, бизнес-тренеры, которые рассказали о собственном опыте становления и развития. А пока со сцены звучали вдохновляющие слова, своими историями поделились участницы выставки-ярмарки «Анамның қолымен жасалған» («Сделано мамой»). Ассортимент ручных изделий оказался внушительным. Украшения, аксессуары, вязаные брелоки и шапки, картины в национальном стиле, умопомрачительно пахнущие бруски мыла, для которых ингредиенты везут аж из Америки, и даже книги – глаза разбегались, а руки сами тянулись накупить подарков к приближающимся праздникам.

Как рассказала Гульбаршин Молбаева, в прошлом работник налоговой сферы, вязанием она увлеклась лет 10 назад. И если первое время вязала исключительно «для дома, для семьи» – детям, себе, то постепенно, благодаря сарафанному радио и доверию, вышла на новый уровень. Теперь вяжет на заказ, и не только головные уборы: из-под спиц мастерицы выходят и шарфы, и кардиганы, и свитера. Для работы использует пряжу, дарящую тепло и красоту своим обладательницам. Признается, что желает расти и дальше (уже есть помощница), но хотелось бы по-прежнему работать не на скорость и объемы, а в первую очередь для души, подбирая эскизы и расцветки под индивидуальность заказчиц. Гульбаршин добавляет: такие мероприятия, как форум, действительно полезны, из них можно вынести кучу идей и подсказок.

Основательницы казахстанского арт-бренда Artmasterr.kz сестры Алена Сикорская и Татья­на Имбергенова в мире бизнеса не новички. Их ставка – на экологичность этой сферы.

– Индустрия моды, увы, внес­ла свой вклад в стремительное ухудшение экологии – фаст-фэшн и оверпотребление тому виной. Но ситуация стремительно меняется: люди постепенно переходят на осознанные покупки и отношение к вещам, а торговые компании принимают политику вторичного потребления. Вот и мы хотим доказать: мода может быть не только красивой, но и экологичной, – заявляют мастерицы.

Уже более 10 лет они перешивают предметы одежды. Могла бы в утиль вещь уйти, а нет – ей дают вторую жизнь, используя в эксклюзивных моделях. К тому же бренд отказался от ограниченной размерной линейки, то есть куртка, блузка могут подойти на любой размер и пол – гендерно-свободный стиль, теперь это так называется.

Интересный момент: работают сестры в тесной коллаборации с благотворительным проектом Like Komek, от которого и получают отданные кем-то еще добротные, пригодные к переделке вещи. Так, например, из дюжины, а то и больше пар джинсов рождается уникальный жакет, который, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди. А еще партнеры с недавних пор используют для своих изделий уже готовые ткани из переработанных вещей, их можно приобрести на перерабатывающих заводах в Китае. Опять-таки сплошная экология!