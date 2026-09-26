Женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе выиграла «бронзу» на Азиаде в Японии

Результаты квалификации также учитывались в командном зачёте.

Фото: НОК

Женская сборная Казахстана выступила в квалификации соревнований по пулевой стрельбе на Азиатских играх в Аичи и Нагое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В стрельбе из винтовки из трёх положений на дистанции 50 метров Казахстан представляли Арина Малиновская, София Шульженко и Елизавета Безрукова.

По итогам квалификации Арина Малиновская набрала 587 очков, заняла девятое место и вышла в финал. Шульженко с результатом 585 очков стала 14-й, а Безрукова, набрав 582 очка, заняла 22-е место. Они не смогли пробиться в решающую стадию.

Результаты квалификации также учитывались в командном зачёте. Сборная Казахстана набрала 1754 очка и завоевала бронзовую медаль. Первое место занял Китай (1773 очка), серебро досталось Индии (1763 очка).