Женская сборная РК по футболу уступила команде Норвегии

Спорт
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Ерзат Сергазин
Сегодня в Астане прошел футбольный матч в рамках отборочного раунда к "ЕВРО-2017" между женскими сборными Казахстана и Норвегии, в котором хозяйки поля потерпели крупное поражение. Уже в первой половине встречи противницы наших соотечественниц усилиями Ады Хегерберг дважды поразили ворота нашей команды, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

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Во втором тайме уже другая футболистка сборной Норвегии – Эмили Хове – записала на свой счет дубль. Казахстанки имели возможность отличиться, но удача в этот день явно была не на стороне отечественной дружины.

Отметим, что женская сборная РК по футболу в двух стартовых матчах квалификации в финальную часть первенства Европы против Австрии и Норвегии не набрала ни одного очка и замыкает в своей группе турнирную таблицу. Следующий матч наши соотечественницы проведут 22 октября на выезде с командой Израиля.

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