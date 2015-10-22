С самого начала деловой и одновременно доверительный тонн дискуссии задала, открывая пленарное заседание, председатель клуба женщин-политиков ЗКО, депутат областного маслихата, президент международного бизнес-центра Зинадбану Мусина. Она отметила, что актуальность темы определила круг ее участников. Интерес к обсуждаемой теме «Женщина. Политика. Общество» проявили ученые, эксперты, представители бизнес-структур и неправительственных организаций регионов Казахстана, а также Самарской и Оренбургской областей России.
Приветствуя гостей, заместитель акима Арман Утегулов подчеркнул, что Президент Нурсулан Назарбаев постоянно держит под контролем реализацию гендерной политики и не однажды говорил о том, что широкое представительство женщин на уровне принятия решений – это показатель развития общества. Происходящие в стране преобразования следует рассматривать в неразрывной связи с укреплением гендерного равенства.
По мнению модератора конференции, заместителя председателя областного филиала партии «Нур Отан» Гульназ Кульжановой, вместо так называемого женского вопроса речь в большей мере идет об укреплении знака равенства прав и возможностей. Поэтому так важны анализ сегодняшних реалий и обмен наработанным опытом.
О достижениях и планах в реализации гендерной политики рассказала депутат Мажилиса Парламента РК, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Елена Тарасенко. По ее словам, значимая часть большой и многоплановой работы проводится на региональном уровне. Это обеспечение занятости женщин, повышение социальной ответственности бизнеса, поддержка предпринимательства, участие в инфраструктурных проектах, реализуемых в рамках новой экономической политики «Нұрлы жол – путь в будущее».
Сформирована целостная система государственной поддержки, которая закреплена в утвержденной Президентом Стратегии гендерного равенства. Приняты два гендерно-ориентированных закона – «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин» и «О профилактике бытового насилия». Только на первый взгляд может показаться, что семейное счастье и законотворческий процесс – понятия не одного ряда. Когда нормы этих законов станут привычными, многих семейных неприятностей удастся избежать.
Казахстан досрочно достиг Целей развития тысячелетия по сокращению бедности, доступу к образованию и гендерному равенству. Новые задачи включают в себя такие приоритеты, как повышение количества женщин в органах государственного управления, профилактика и искоренение насилия, уменьшение разрыва в размере заработной платы мужчин и женщин. В рейтинге по равноправию среди 142 стран Казахстан занимает 43-е место. Учитывая, что стратегическая цель – вхождение в число 30 развитых государств, это хороший показатель.
В рамках программы «Нұрлы жол» Национальная комиссия работает над развитием женского предпринимательства, считая его эффективным антикризисным инструментом, позволяющим привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. В том числе на селе. Растет общественное признание женщин. В Мажилисе Парламента РК их количество составляет 26%, что выше среднего показателя, достигнутого в ряде стран Европы и Азии. За последние десять лет число женщин-руководителей в исполнительных органах власти увеличилось вдвое. То есть гендерное равенство в нашей стране стало государственным приоритетом. В полном соответствии с общегосударственными задачами происходят позитивные перемены и в Западно-Казахстанской области, где немало делается для устранения дисбаланса в правах мужчин и женщин, укрепления семейных ценностей.
Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, член Национальной комиссии по делам семьи, женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Сауле Айтпаева обратила внимание участников конференции на то, что казахстанцы дорожат возможностью жить в мирной стране, объявившей своими главными ценностями стабильность и сплоченность. Материнство и детство также находятся под особой защитой. Действуют 28 кризисных центров, девять из них с интернатами, в которых можно проживать до решения возникших проблем. Законодательно закреплены права детей. Но есть и проблемы, которые следует решать безотлагательно. В том числе при содействии женских общественных организаций. Это в первую очередь профилактика детских и подростковых суицидов. Здесь не должно быть равнодушных. При этом нужно учитывать, что лучшие результаты всегда приносят объединенные усилия.
Заместитель министра социального развития Оренбургской области Роза Палатова, заведующая кафедрой Самарской академии государственного и муниципального управления Людмила Орлова, председатель комитета по социальной и демографической политике Законодательного собрания Оренбургской области, председатель Оренбургского областного совета женщин Ольга Хромушкина говорили о том, что в России также действуют школы женского лидерства, реализуются долгосрочные проекты, направленные на укрепление гендерного равенства, осваиваются новые формы его пропаганды. Примером тому – фестивали «От матери – дочери», «Мост дружбы», акция «Оренбургский пуховый платок».
В то же время созданная в Казахстане система выравнивания в правах мужчин и женщин, а также социальная защита стали примером для изучения наработанного опыта. В этом гости из России убедились, посетив в Уральске кризисный центр, медико-социальные учреждения для пожилых и инвалидов, детей с психоневрологическими отклонениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата, общественное объединение «Байтерек» для детей с врожденными патологиями. Они отметили высокий уровень материально-технической базы, профессионализм специалистов и то, что государство оказывает огромную помощь тем, кто в ней нуждается.
Вопросы развития женского предпринимательства рассматривались на конференции через призму задач, обозначенных в Послании «Нұрлы жол – путь в будущее». По мнению президента Ассоциации деловых женщин Казахстана, члена Национальной комиссии, доктора социологических наук Раушан Сарсенбаевой, не однажды бывавшей в Приуралье, женщины региона даже в самые трудные времена никогда не искали виноватых в возникающих проблемах, а смело брались за их решение.
Примером тому – работа союза женщин «Умiт», при котором действовали курсы для безработных. На них сотни будущих бизнес-леди изучали маркетинг, менеджмент, бухгалтерский учет, таможенное и налоговое законодательство. Те, кто добился успеха, в свою очередь помогали начинающим. Раушан Сарсенбаева рассказала о том, что механизмы реализации пяти народных реформ Президента четко расписаны в Плане нации «100 конкретных шагов». Намеченные конкретные преобразования дают положительный эффект и в условиях непростой экономической ситуации. Поддержка женского предпринимательства предусмотрена программами «Занятость-2020» и «Дорожная карта бизнеса-2020».
Интересную статистику привела Шолпан Махмудова, более четверти века возглавляющая областную Ассоциацию «Центр малого бизнеса». Наибольшее число активных субъектов предпринимательства в регионе возглавляют женщины. Они осваивают сферы, где меньше всего рисков, более обязательны в вопросах возвращения кредитных средств. Именно женщины оперативно находят выход из трудных ситуаций, они устойчивы к негативным влияниям кризиса, меньше конфликтуют с трудовым коллективом и быстрее адаптируются к новым экономическим реалиям.
На конференции говорилось также о том, что следует активнее укреплять семейные ценности и не допускать их девальвации. Не может не настораживать растущее количество гражданских браков. И хотя число так называемых отказных детей неуклонно снижается, такие факты все еще есть. Эти проблемы могут быть решены только в семье. Причем в благополучной, а значит, равноправной. К решению гендерных проблем, отмечается в принятой резолюции, необходимо шире привлекать структуры местного самоуправления, депутатов всех уровней, объединять усилия политиков, государственных органов, бизнеса и общественных организаций.