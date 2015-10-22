Женская солидарность 724 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

С самого начала деловой и одновременно доверительный тонн дискуссии задала, открывая пленарное заседание, председатель клуба женщин-политиков ЗКО, депутат областного маслихата, президент международного бизнес-центра Зинадбану Мусина. Она отметила, что актуальность темы определила круг ее участников. Интерес к обсуждаемой теме «Женщина. Политика. Общество» проявили ученые, эксперты, представители бизнес-структур и неправительственных организаций регионов Казахстана, а также Самарской и Оренбургской областей России.

Приветствуя гостей, заместитель акима Арман Утегулов подчеркнул, что Президент Нурсулан Назарбаев постоянно держит под контролем реализацию гендерной политики и не однажды говорил о том, что широкое представительство женщин на уровне принятия решений – это показатель развития общества. Происходящие в стране преобразования следует рассматривать в неразрывной связи с укреплением гендерного равенства.

По мнению модератора конференции, заместителя председателя областного филиала партии «Нур Отан» Гульназ Кульжановой, вместо так называемого женского вопроса речь в большей мере идет об укреплении знака равенства прав и возможностей. Поэтому так важны анализ сегодняшних реалий и обмен наработанным опытом.

О достижениях и планах в реализации гендерной политики рассказала депутат Мажилиса Парламента РК, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Елена Тарасенко. По ее словам, значимая часть большой и многоплановой работы проводится на региональном уровне. Это обеспечение занятости женщин, повышение социальной ответственности бизнеса, поддержка предпринимательства, участие в инфраструктурных проектах, реализуемых в рамках новой экономической политики «Нұрлы жол – путь в будущее».

Сформирована целостная система государственной поддержки, которая закреплена в утвержденной Президентом Стратегии гендерного равенства. Приняты два гендерно-ориентированных закона – «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин» и «О профилактике бытового насилия». Только на первый взгляд может показаться, что семейное счастье и законо­творческий процесс – понятия не одного ряда. Когда нормы этих законов станут привычными, многих семейных неприятностей удастся избежать.

Казахстан досрочно достиг Целей развития тысячелетия по сокращению бедности, доступу к образованию и гендерному равенству. Новые задачи включают в себя такие приоритеты, как повышение количества женщин в органах государственного управления, профилактика и искоренение насилия, уменьшение разрыва в размере заработной платы мужчин и женщин. В рейтинге по равноправию среди 142 стран Казахстан занимает 43-е место. Учитывая, что стратегическая цель – вхождение в число 30 развитых государств, это хороший показатель.

В рамках программы «Нұрлы жол» Национальная комиссия работает над развитием женского предпринимательства, считая его эффективным антикризисным инструментом, позволяющим привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. В том числе на селе. Растет общественное признание женщин. В Мажилисе Парламента РК их количество составляет 26%, что выше среднего показателя, достигнутого в ряде стран Европы и Азии. За последние десять лет число женщин-руководителей в исполнительных органах власти увеличилось вдвое. То есть гендерное равенство в нашей стране стало государственным приоритетом. В полном соответствии с общегосударственными задачами происходят позитивные перемены и в Западно-Казахстанской области, где немало делается для устранения дисбаланса в правах мужчин и женщин, укрепления семейных ценностей.

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, член Национальной комиссии по делам семьи, женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Сауле Айтпаева обратила внимание участников конференции на то, что казахстанцы дорожат возможностью жить в мирной стране, объявившей своими главными ценностями стабильность и сплоченность. Материнство и детство также находятся под особой защитой. Действуют 28 кризисных центров, девять из них с интернатами, в которых можно проживать до решения возникших проблем. Законодательно закреплены права детей. Но есть и проблемы, которые следует решать безотлагательно. В том числе при содействии женских общественных организаций. Это в первую очередь профилактика детских и подростковых суицидов. Здесь не должно быть равнодушных. При этом нужно учитывать, что лучшие результаты всегда приносят объединенные усилия.

Заместитель министра социального развития Оренбургской области Роза Палатова, заведующая кафед­рой Самарской академии государственного и муниципального управления Людмила Орлова, председатель комитета по социальной и демографической политике Законодательного собрания Оренбургской области, председатель Оренбургского областного совета женщин Ольга Хромушкина говорили о том, что в России также действуют школы женского лидерства, реализуются долгосрочные проекты, направленные на укрепление гендерного равенства, осваиваются новые формы его пропаганды. Примером тому – фестивали «От матери – дочери», «Мост дружбы», акция «Оренбургский пуховый платок».

В то же время созданная в Казахстане система выравнивания в правах мужчин и женщин, а также социальная защита стали примером для изучения наработанного опыта. В этом гости из России убедились, посетив в Уральске кризисный центр, медико-социальные учреждения для пожилых и инвалидов, детей с психоневрологическими отклонениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата, общественное объединение «Байтерек» для детей с врожденными патологиями. Они отметили высокий уровень материально-технической базы, профессионализм специалистов и то, что государство оказывает огромную помощь тем, кто в ней нуждается.

Вопросы развития женского предпринимательства рассматривались на конференции через призму задач, обозначенных в Послании «Нұрлы жол – путь в будущее». По мнению президента Ассоциации деловых женщин Казахстана, члена Национальной комиссии, доктора социологических наук Раушан Сарсенбаевой, не однажды бывавшей в Приуралье, женщины региона даже в самые трудные времена никогда не искали виноватых в возникающих проблемах, а смело брались за их решение.

Примером тому – работа союза женщин «Умiт», при котором действовали курсы для безработных. На них сотни будущих бизнес-леди изучали маркетинг, менеджмент, бухгалтерский учет, таможенное и налоговое законодательство. Те, кто добился успеха, в свою очередь помогали начинающим. Раушан Сарсенбаева рассказала о том, что механизмы реализации пяти народных реформ Президента четко расписаны в Плане нации «100 конкретных шагов». Намеченные конкретные преобразования дают положительный эффект и в условиях непростой экономической ситуации. Поддержка женского предпринимательства предусмот­рена программами «Занятость-2020» и «Дорожная карта бизнеса-2020».

Интересную статистику привела Шолпан Махмудова, более четверти века возглавляющая областную Ассоциацию «Центр малого бизнеса». Наибольшее число активных субъектов предпринимательства в регионе возглавляют женщины. Они осваивают сферы, где меньше всего рисков, более обязательны в вопросах возвращения кредитных средств. Именно женщины оперативно находят выход из трудных ситуаций, они устойчивы к негативным влияниям кризиса, меньше конфликтуют с трудовым коллективом и быстрее адаптируются к новым экономическим реалиям.

На конференции говорилось также о том, что следует активнее укреплять семейные ценности и не допускать их девальвации. Не может не настораживать растущее количество гражданских браков. И хотя число так называемых отказных детей неуклонно снижается, такие факты все еще есть. Эти проблемы могут быть решены только в семье. Причем в благополучной, а значит, равноправной. К решению гендерных проблем, отмечается в принятой резолюции, необходимо шире привлекать структуры местного самоуправления, депутатов всех уровней, объединять усилия политиков, государственных органов, бизнеса и общественных организаций.­



