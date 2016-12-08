​Женские штучки

Десятки мастериц, что называется, двумя руками ухватились за лишнюю возможность показать свой товар и найти покупателей. Столы впечатляли обилием товаров – от вареников и тортов до разнообразного хэндмейда.

«Пока сижу дома в декрете, решила вспомнить школьные «фишки», – рассказала жительница Усть-Каменогорска Умыт Кабирова. – Вот освоила подарки с сюрпризом – букеты из гофрированной бумаги, в каж­дом цветке – конфетка-трюфель. Первые букеты продала весной на 8 Марта, а сейчас у меня уже постоянная клиентура».

Похожие истории у Марии Марковой – дизайнера одежды из войлока, Гульпизы Кудайбергеновой – хозяйки киоска с собственной «кулинаркой», Сауле Упобаевой – мастера по мягким игрушкам. Аншлаг собрали изделия Светланы Телегиной – она сделала к новогоднему празднику декоративные елочки, венки, корзины для подарков.

Эти женщины нашли идеи для бизнеса и воплотили их, отмечают организаторы. Пусть бизнес небольшой, но есть все возможности его расширить и сделать делом жизни. К слову, в Восточном Казахстане почти половину малых предприятий возглавляют женщины.