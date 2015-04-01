Женский бизнес получит поддержку Свежий выпуск Юрий ЛИ, Кызылорда

В Приаралье состоялся областной форум деловых женщин, на котором учрежден одноименный совет по развитию предпринимательства. Новое региональное деловое объединение будет действовать при НПП Кызылординской области, а возглавил его директор филиала РГП «Центр обслуживания населения» Аида Абибуллаева.

На встрече обсуждались актуальные вопросы развития предпринимательства, в том числе активное принятие мер со стороны государства в поддержке этого процесса. Большое внимание было уделено улучшению бизнес-климата, доступности финансовых ресурсов, созданию благоприятных условий для тех, кто открыл собственное дело. Выступавшие делились личным опытом реализации бизнес-проектов. Было отмечено, что сегодня в Приаралье женщины по-настоящему массово представлены в сфере МСБ.

Обсуждалась на форуме и важность консолидации и пополнения рядов деловых женщин. И, как выяснилось, НПП готова помочь инициативным дамам в их стремлении. Руководитель секретариата председателя президиума НПП Лаззат Рамазанова рассказала о значительных перспективах объединения усилий. Разговор зашел об образовательных и информационных проектах – организации различных тренингов, семинаров, консультаций, встреч, на которых можно обсуждать широкий круг вопросов, доносить, особенно до села, меры государственной поддержки по развитию предпринимательства.

– Нам очень важно, чтобы на селе женщины также приходили в бизнес и активно себя проявляли, – подчеркнула она.

Не менее плодотворной может стать объединение усилий и для действующих женщин-предпринимателей. К примеру, для повышения эффективности предприятий появится возможность привлекать высококвалифицированных консультантов, которые помогут выявить и предложить решение проблем. Не помешает, конечно же, и информационная поддержка. Есть намерение у НПП внедрить в Приаралье и целевую программу поддержки производств, имеющих экспортный потенциал. Им помогут вывести свою продукцию на внешние рынки. Успешный опыт подобной работы по налаживанию связей между отечественными товаропроизводителями и партнерами в зарубежье в Казахстане уже есть.

О больших возможностях консолидации и сотрудничества с НПП рассказала и председатель новоявленного Совета деловых женщин. А. Абибуллаева выразила уверенность в том, что совместными усилиями удастся значительно улучшить условия работы деловых женщин, привлечь в предпринимательство новые лица и создать новые рабочие места, укрепить экономику региона и страны в целом.