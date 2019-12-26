Женский ресурс неисчерпаем

Статьи
593
Галия Идоят

Председатель Сената Пар­ла­мента Дарига Назарбаева встретилась с членами Ассоциации деловых женщин Казахстана.

В мероприятии приняли участие члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, представители Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике акима города Алматы, а также председатели региональных Ассоциаций деловых женщин Казахстана.

Участницы встречи в своих выс­туплениях рассказали о проб­лемах, с которыми сталкиваются женщины в Казахстане. Согласно данным проведенного Ассоциацией деловых женщин социологического исследования, 57% женского населения страны не имеет постоянной работы и находится в статусе самозанятых либо безработных. Как правило, это женщины, которые проживают в сельской местности.

Улучшить ситуацию, считают участницы встречи, могла бы реализация рекомендаций по улучшению положения женщин в обществе. Эти предложения сформулированы в виде представленной на встрече «дорожной карты», которая предполагает реализацию комплексного плана по созданию равных возможностей женщинам для учас­тия в политической, экономической и общественной жизни страны.

Также представительницы Ассоциации деловых женщин рассказали о деятельности соз­данного в октябре текущего года Альянса женских сил Казахстана.

В своем выступлении Дарига Назарбаева поддержала создание Альянса женских сил Казахстана и подчеркнула важность объединения женщин страны.

– Я вижу, что первые шаги, которые вы сделали, – они очень правильные и выверенные. Стоит отметить высокий уровень постановки задач. Задача альянса – вовлекать в активную политическую, социальную и экономическую жизнь больше женщин, которые бы представляли самые разные интересы, самые разные слои населения. Надо чтобы за вами подтягивались другие, – сказала Дарига Назарбаева.

Популярное

Все
С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Каждые выходные на трассе Алматы – Конаев образуются многокилометровые пробки
Где ж ваши «ушки на макушке»?
А бил ли мальчик?
Матч упущенных возможностей
За пафосный проезд разыскивают свадебного водителя туркестанские полицейские
Время особенных людей
Как не наломать дров
Женщина упала в колодец в Усть-Каменогорске
Нам не повезло – Рыбакина высказалась о непростой победе на турнире в Монреале
Инфополе Казахстана не должно превратиться в «фейковую яму»
Деятельность в сфере порноиндустрии транснациональной ОПГ пресекли в РК
Смаилов посетит с рабочей поездкой Актюбинскую область
Попытку незаконного ввоза сигарет в РК на 1,3 млрд тенге расследует АФМ
Акима Щучинска наказали после скандального прямого эфира
Касым-Жомарт Токаев: Нельзя испытывать терпение граждан
Комплексный план развития Степногорска приняло Правительство
Виновный в изнасиловании 16-летней сироты осужден в Павлодарской области
Путь Абая
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Первый шаг на пути к «гламурному» туризму сделан в Северо-Казахстанской области: на соснах в местной Имантау-Шалкарской курортной зоне появились… электрические розетки
В Алматинской области снесен очередной производственный объект, сооруженный без разрешения государственных уполномоченных органов
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Антикор ищет волонтеров
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима
В Восточном Казахстане суд оштрафовал ряд строительных компаний за незаконное привлечение средств дольщиков
Развитие торговых путей и перспективы сотрудничества обсудил Жумангарин с министром торговли и промышленности Афганистана
До 14 увеличилось количество воспитанников карагандинского интерната, которые попали в больницу с отравлением
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана
Ребенок разрисовал надгробные плиты на кладбище в Кентау
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев: Нельзя испытывать терпение граждан
О чем говорят наши гены
Есть кто дома?
Путь Абая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]