Женский ресурс неисчерпаем

Председатель Сената Пар­ла­мента Дарига Назарбаева встретилась с членами Ассоциации деловых женщин Казахстана.

В мероприятии приняли участие члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, представители Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике акима города Алматы, а также председатели региональных Ассоциаций деловых женщин Казахстана.

Участницы встречи в своих выс­туплениях рассказали о проб­лемах, с которыми сталкиваются женщины в Казахстане. Согласно данным проведенного Ассоциацией деловых женщин социологического исследования, 57% женского населения страны не имеет постоянной работы и находится в статусе самозанятых либо безработных. Как правило, это женщины, которые проживают в сельской местности.

Улучшить ситуацию, считают участницы встречи, могла бы реализация рекомендаций по улучшению положения женщин в обществе. Эти предложения сформулированы в виде представленной на встрече «дорожной карты», которая предполагает реализацию комплексного плана по созданию равных возможностей женщинам для учас­тия в политической, экономической и общественной жизни страны.

Также представительницы Ассоциации деловых женщин рассказали о деятельности соз­данного в октябре текущего года Альянса женских сил Казахстана.

В своем выступлении Дарига Назарбаева поддержала создание Альянса женских сил Казахстана и подчеркнула важность объединения женщин страны.

– Я вижу, что первые шаги, которые вы сделали, – они очень правильные и выверенные. Стоит отметить высокий уровень постановки задач. Задача альянса – вовлекать в активную политическую, социальную и экономическую жизнь больше женщин, которые бы представляли самые разные интересы, самые разные слои населения. Надо чтобы за вами подтягивались другие, – сказала Дарига Назарбаева.