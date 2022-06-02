Женский взгляд на новые реформы в Казахстане

Женский взгляд на реформы

На что направлены поправки в Конституцию

и в чем состоит значение референдума?

На эти и другие вопросы в интервью «Казправде» ответила руководитель общественного фонда цифровой трансформации, президент некоммерческой организации Техно Women, член Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Азиза Шужеева.

– Казахстан начиная с 2019 года активно проводит политические реформы. Какие из них Вам запомнились больше всего?

– В мае 2020 года Президент Казахстана подписал решение о внесении изменений в два закона – «О политических партиях» и «О выборах», благодаря чему в стране введены квоты в размере не менее 30% для лиц, не достигших 29-летнего возрас­та, и женщин от общего числа включенных в список лиц для регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихата от одной политической партии.

На сегодняшний день в Мажилисе у нас 27,2% женщин, в Сенате – около 17%, в маслихатах – 29%. И будет еще больше.

Сегодня, в последнюю неделю перед референдумом, женщинам Казахстана, да и всем казахстанцам, необходимо еще раз перечитать Конституцию, внимательно ознакомиться с предложенными изменениями, чтобы понять суть реформ, подтянуть свою правовую грамотность.

– Насколько связаны между собой вопросы демократизации и гендерного равенства?

– Вопросы гендерного равенства для Казахстана не новы. Это связано с тем, что мы органично сочетаем в себе и европейские и восточные ценности. Наши женщины в прошлом были и воительницами, и управляли государством совместно с мужчинами в качестве жен, в качестве советчиц, в качестве дочерей. И в целом кочевой образ жизни был направлен на то, чтобы и мужчина, и женщина в равной степени несли на себе ответственность за быт, за защиту семьи.

Женщины защищали домашний очаг, когда мужчины уходили на войну. Поэтому традиционно наша евразийская культура предусматривала ценности равенства полов и взаимного уважения.

После обретения независимости Казахстан начал активно присоединяться к международным конвенциям, договорам. Была создана Национальная комиссия по делам женщин и семьи. В 2009 году появился Закон «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин», в 2021-м вступил в силу Закон «О профилактике бытового насилия». Принят ряд других документов.

В последние 10 лет, когда начала активно проводиться цифровизация, женщины получили еще большие возможности для того, чтобы с помощью цифровых технологий работать, совмещать работу и семью, а значит стали более активными и могут проявить себя в том числе и в политике.

– Над чем необходимо работать казахстанцам, чтобы построить Новый Казахстан?

– Конечно, есть еще много проблем. Например, несмотря на принятые меры, в стране так и не сформирован консенсус по социально-экономической роли женщин в формировании валового внутреннего продукта. Хотя у нас сложилась такая ситуация, при которой женщины на самом деле сейчас более образованы, чем мужчины.

Среди выпускников, имеющих степень магистра и PhD, женщин больше, чем мужчин, на 10%. К тому же их больше по численности – это 52%. Не менее важно, что и продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин. И при всем этом женщины меньше вовлечены в развитие страны.

Поэтому, говоря о стратегии Нового Казахстана, мы должны говорить и о новой экономической политике, и о развитии гендерной экономики. Мы должны говорить о массовом вовлечении женщин в продуктивную занятость.

Чем больше у нас будет рабо­таю­щих женщин, которые имеют финансовую устойчивость, тем качественнее окажется новое подрастающее поколение. Как известно, и это доказано уже многими исследованиями, чем выше доход матери, тем больше средств инвестируется в образование и качество жизни детей.

– Как референдум поможет в построении Нового Казах­стана? Хорошо, проголосуем за поправки, а дальше?

– Важно подчеркнуть, что мы идем по принципу демократизации. Это только первый этап, призванный обеспечить построение устойчивого граж­данского общества, которое сможет активно участвовать в управлении государством. Чем больше людей будут вовлечены в данные процессы, тем более адекватной и охватывающей интересы всех слоев общества будет социально-экономическая политика. Чем больше женщин будет участвовать в принятии политических решений, тем качественнее эти решения будут. Потому что эти решения будут охватывать интересы всех социальных групп.

Да, конечно, ситуация сейчас очень непростая. Но вот здесь как раз мы и должны понять, что экономика и социальная политика не изменятся, пока не будут проведены политические реформы. Считаю, что нужно обязательно идти на референдум! Стране необходимы граж­данские активисты, способные влиять на принятие решений. За нас никто нашу страну лучше не сделает, никто нам ее не построит. Мы должны это понять.

В заключение хотела бы заметить, что предлагаемые реформы будут очень полезны всем женщинам. Для них откроются в свете демократизации большие возможности для продвижения на уровень политического влияния. Женщины Казахстана смогут, используя мажоритарную избирательную систему, самостоятельно выдвигаться, баллотироваться и реализовывать свои инициативы.

Женское лидерство должно развиваться, и женщины должны принимать самое активное участие в управлении государст­вом.