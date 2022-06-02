Общество Женский взгляд на новые реформы в Казахстане 2 июня 2022 г. 2:00 Беседовала Бота Женискызы Женский взгляд на реформы На что направлены поправки в Конституцию и в чем состоит значение референдума? На эти и другие вопросы в интервью «Казправде» ответила руководитель общественного фонда цифровой трансформации, президент некоммерческой организации Техно Women, член Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Азиза Шужеева. – Казахстан начиная с 2019 года активно проводит политические реформы. Какие из них Вам запомнились больше всего? – В мае 2020 года Президент Казахстана подписал решение о внесении изменений в два закона – «О политических партиях» и «О выборах», благодаря чему в стране введены квоты в размере не менее 30% для лиц, не достигших 29-летнего возраста, и женщин от общего числа включенных в список лиц для регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихата от одной политической партии. На сегодняшний день в Мажилисе у нас 27,2% женщин, в Сенате – около 17%, в маслихатах – 29%. И будет еще больше. Сегодня, в последнюю неделю перед референдумом, женщинам Казахстана, да и всем казахстанцам, необходимо еще раз перечитать Конституцию, внимательно ознакомиться с предложенными изменениями, чтобы понять суть реформ, подтянуть свою правовую грамотность. – Насколько связаны между собой вопросы демократизации и гендерного равенства? – Вопросы гендерного равенства для Казахстана не новы. Это связано с тем, что мы органично сочетаем в себе и европейские и восточные ценности. Наши женщины в прошлом были и воительницами, и управляли государством совместно с мужчинами в качестве жен, в качестве советчиц, в качестве дочерей. И в целом кочевой образ жизни был направлен на то, чтобы и мужчина, и женщина в равной степени несли на себе ответственность за быт, за защиту семьи. Женщины защищали домашний очаг, когда мужчины уходили на войну. Поэтому традиционно наша евразийская культура предусматривала ценности равенства полов и взаимного уважения. После обретения независимости Казахстан начал активно присоединяться к международным конвенциям, договорам. Была создана Национальная комиссия по делам женщин и семьи. В 2009 году появился Закон «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин», в 2021-м вступил в силу Закон «О профилактике бытового насилия». Принят ряд других документов. В последние 10 лет, когда начала активно проводиться цифровизация, женщины получили еще большие возможности для того, чтобы с помощью цифровых технологий работать, совмещать работу и семью, а значит стали более активными и могут проявить себя в том числе и в политике. – Над чем необходимо работать казахстанцам, чтобы построить Новый Казахстан? – Конечно, есть еще много проблем. Например, несмотря на принятые меры, в стране так и не сформирован консенсус по социально-экономической роли женщин в формировании валового внутреннего продукта. Хотя у нас сложилась такая ситуация, при которой женщины на самом деле сейчас более образованы, чем мужчины. Среди выпускников, имеющих степень магистра и PhD, женщин больше, чем мужчин, на 10%. К тому же их больше по численности – это 52%. Не менее важно, что и продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин. И при всем этом женщины меньше вовлечены в развитие страны. Поэтому, говоря о стратегии Нового Казахстана, мы должны говорить и о новой экономической политике, и о развитии гендерной экономики. Мы должны говорить о массовом вовлечении женщин в продуктивную занятость. Чем больше у нас будет работающих женщин, которые имеют финансовую устойчивость, тем качественнее окажется новое подрастающее поколение. Как известно, и это доказано уже многими исследованиями, чем выше доход матери, тем больше средств инвестируется в образование и качество жизни детей. – Как референдум поможет в построении Нового Казахстана? Хорошо, проголосуем за поправки, а дальше? – Важно подчеркнуть, что мы идем по принципу демократизации. Это только первый этап, призванный обеспечить построение устойчивого гражданского общества, которое сможет активно участвовать в управлении государством. Чем больше людей будут вовлечены в данные процессы, тем более адекватной и охватывающей интересы всех слоев общества будет социально-экономическая политика. Чем больше женщин будет участвовать в принятии политических решений, тем качественнее эти решения будут. Потому что эти решения будут охватывать интересы всех социальных групп. Да, конечно, ситуация сейчас очень непростая. Но вот здесь как раз мы и должны понять, что экономика и социальная политика не изменятся, пока не будут проведены политические реформы. Считаю, что нужно обязательно идти на референдум! Стране необходимы гражданские активисты, способные влиять на принятие решений. За нас никто нашу страну лучше не сделает, никто нам ее не построит. Мы должны это понять. В заключение хотела бы заметить, что предлагаемые реформы будут очень полезны всем женщинам. Для них откроются в свете демократизации большие возможности для продвижения на уровень политического влияния. Женщины Казахстана смогут, используя мажоритарную избирательную систему, самостоятельно выдвигаться, баллотироваться и реализовывать свои инициативы. Женское лидерство должно развиваться, и женщины должны принимать самое активное участие в управлении государством.