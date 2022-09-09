Женский взгляд на рыбалку

Наверное, я слишком рьяно протестовала по воскресеньям против того, чтобы мужчины моей семьи отправлялись на рыбалку, раз вывела из себя своего невозмутимого сына. Мол, и дома дел достаточно, нечего от них на речку сбегать, и рыбу вашу в палец длиной никто чистить не собирается. И выращивание червей под старой ивой в груде перегноя – не животноводство, лучше б кроликов завели. Очередное ворчание кончилось тем, что сын рубанул рукой в воздухе: «Хватит! Собирайся, ты едешь на рыбалку!»

Я – хорошая мама, помню труды Сухомлинского, Макаренко, Песталоцци и даже Крупской, и знаю наверняка, что дети уважают родителей объективных. А мне объективности, видать, не хватило, надо исправляться, и я прошу у Кирилла список «приготовлений» к рыбалке. Он краток: замесить кусок пресного теста, начистить чеснока, заправить термосы чаем, подсушить на солнышке несколько хлебных корок. Сделать три бутерброда. Зачем на рыбалке нужно все, кроме чая и бутербродов, я представляла слабо, но командиру повиновалась. Назавтра в моем дневнике появились записи: «Черви не такие уж противные». «Мелкой рыбы не бывает». «Котов на рыбалку не брать!».

Курс начинающей рыбачки муж с сыном повезли меня проходить на коллектор «Северный», километров за пятьдесят от Кызылорды. Объяснили так:

– Там любой поймает. Клев – мечта нетерпеливой женщины.

С чего они взяли, что я нетерпеливая?

Выбирали уловное место мы просто. Места, удобные для рыбалки, завалены мусором, оставленным рыбаками. Там, где больше всего валялось ржавых консервных банок, обрывков лески, клочков бумаги и бутылок из-под минералки, мы и «припарковались».

Насчет теста, корок и чеснока. Из теста полагалось делать малюсенькие комочки, причем скатывать их пальцами, смазанными нерафинированным подсолнечным маслом. Это наживка на белого амура. А корочки нужно натереть чесноком и нанизать на крупные крючки. Это тоже новомодная наживка, наши поселковые мужики говорят, что на «чесночный хлеб» клюет крупная «травоядная» рыба. С точки зрения здравой логики и по моим наблюдениям, говорят зря. Корки быстро размокают, и крючок в считанные минуты остается голым. Только сиди и меняй наживку. Но на то рыбалка и наука, чтобы в ней присутствовали эксперименты. А вот с червем не поспоришь, нет, только его надо в первый раз решиться взять пальцами и аккуратно, как вареную макаронину, нанизать на крючок.

Первый мой конфуз случился, когда я спросила у сына, какого червячка лучше выбрать из банки с перегноем для наживки.

– Жирного, – ответил хитрый юноша.

– А как процент жирности червя определяется?

– Брось два «индивидуума» в банки с водой и посмотри, вокруг какого шире масляное кольцо.

Мною тут же были найдены две баночки из-под сгущенки, тщательно отмыты в водоеме и наполнены водой. Черви, брошенные в воду, тонули, а масляного кольца вокруг погибающих «индивиду­умов» не было вовсе. Я недоуменно по­смотрела на Кирилла. Он прыскал от смеха, наживляя крупного красного червя на свой крючок, не испытав его на сальный слой. Поняла, что попалась на шутку, и проявила ге­роизм. Выкопала пальцами из слоя перегноя червячка покороче и натянула его через всю длину на крючок.

Я умудрилась даже не поймать себя за штаны, закидывая леску в воду, и прекрасно сообразила, когда начался поклев. Нужно было решить, когда вытягивать добычу из воды. Но тут меня уже не проведешь. Если рыба проглотила червя, значит, она начнет метаться, и поплавок будет колебаться в разные стороны, а, может, и вовсе тонуть. Минимум женской логики, я дико кричу «й-е-сс», резко дергая удилище, в воздухе мелькает рыбешка и бьет меня по лбу. Через секунду рядом оказывается Кирилл тоже с уловом. Фото на память, поздравление с рыбацким крещением, я кричу мужу, что мы поймали сазанов. Рыбки, правда, с мою ладошку.

– Вообще-то, у меня карась, – поправляет Кир.

Я краснею, стесняясь признаться, что без ошибок рыбу умею делить только на «красную» и «белую». Но мальчик мой снисходителен, он уже занят тем, что ставит закидушку на змееголова.

Второй мой конфуз случился, когда я посмела вслух предположить, что надо было взять с собой на рыбалку кошек. Я же в мультфильмах видела, как рыбак с ведром и удочками идет на речку, за ним шествует кот, который терпеливо ждет на берегу, когда ему выделят уклейку на обед. Кирилл показал кивком головы на противоположный берег канала. Там отец семейства с четырьмя мальчишками, один сопливей другого, обшаривали окрестные кусты, крича:

– Мусик, Му-у-сик, ты где!

Рыбу этому мужскому подразделению явно ловить было некогда. Сбежал вывезенный на природу Мусик.

За два часа поймала одиннадцать рыбешек, все они поместились в ведерко из-под масляной краски. За это же время научилась разбираться, чем отличаются друг от друга сазан, карась, вобла, белый амур. Судака узнала без всяких сравнений по полоскам на тушке. Но как я устала за так быстро пролетевшие два часа! У меня был вид, как будто я была все это время занята на строительстве коттеджа. Причем на самой тяжелой и грязной работе. Муж, глядя на меня, объявил, что пора бы и домой. И тут я опять прокололась. А именно: достала из дорожной сумки водочную настойку на гранатовых корках и заявила, что раз мы на рыбалке, то по всем правилам должны еще и выпить.

– А машину кто поведет? – удивился муж.

– И, правда, кто? Но как же традиции?

– Настоящие рыбаки пьют только под уху, без нее она – рыбный суп, а мы сегодня перекусывали бутербродами, так что бутылочку свою оставь до лучшего случая.

Когда я недавно явилась в магазин «Все для рыбалки» и попросила снасти для подледного лова, продавец посмотрел на меня, по меньшей мере, странно. Но ведь у меня далеко идущие планы. Теперь мое хобби – рыбалка!