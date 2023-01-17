Женское дело

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Флора Левина

В Семее прошла первая женская ярмарка, в которой приняли участие местные предпринимательницы – как новички,
так и известные бизнесвумен.

Участницы представили свои лучшие товары и идеи. Организатором ярмарки выступила общественница Малика Худжамжарова. По ее словам, в городе много начинающих предпринимательниц, которым требуются «раскрутка» и информационная поддержка.

– Я активно веду свой «Инстаграм», и мне поступают предложения от женщин и девушек. Они обращаются с просьбой помочь им с рекламой, сделать репосты и так далее. Мне пришла идея объединить всех этих женщин в один день в одном месте, чтобы помочь им проявить себя, чтобы они могли реализовать свой продукт, товар или услугу. А также могли пообщаться друг с другом, обменяться опытом, научиться чему-то и, главное, «выйти в люди», ведь среди участниц много мам в декрете, – поделилась Малика Худжамжарова.

В ярмарке участвовали представители шестнадцати стартапов разного направления. Они предлагали национальную одежду, парфюм, рукоделие, выпечку и разнообразную продукцию в стиле hand made.

Одной из участниц ярмарки стала молодая мама Тогжан (на снимке), которая однажды решила сделать необычную обложку свидетельства о рождении своего малыша, затем увлеклась, сделала это своим хобби, а теперь превратила в небольшой бизнес.

Обложки изготавливаются вручную, прошивается каждая деталь, затем клеится картинка и добавляется имя. Кожу Тогжан заказывает, сама кроит и шьет. Картинки приклеиваются с помощью качественного термоперевода, который со временем не отклеивается. Процесс изготовления обложки – с начала раскройки до упаковки в красивую подарочную коробку – занимает около 30 минут.

– Я уже имею хороший опыт работы с клиентурой, но хотелось бы расшириться, изучить, что хотят люди, – говорит Тог­жан.

Вниманию посетителей ярмарки также были представлены наборы казахской национальной посуды ручной работы, тойбастар, креативные товары.

– Я представляю здесь свою продукцию: финики в шоколаде, клубнику в шоколаде, букеты из сухофруктов и прочее. Этим бизнесом я начала заниматься в декабре перед Новым годом. Был очень хороший спрос, и я решила продолжать, – рассказывает участница Айгерим Рагымбаева.

Она пришла на ярмарку вмес­те с мамой, которая представила бренд «Астау Семей». На рынке фирма работает около семи лет. Вполне успешно, ведь каждая хозяйка мечтает поставить на дастарахан астау ручной работы, кесе или кумысницы.

В ходе ярмарки прошло нес­колько мастер-классов. Так, представительницы единственной в городе гончарной студии познакомили посетителей с новым для многих видом деятельности.

– У нас первая и единственная в городе гончарная студия. Работаем с глиной уже семь месяцев. Спрос, как оказалось, есть. Мы проводим мастер-классы как индивидуальные, так и для всей семьи. Заниматься гончарным делом не так сложно, все зависит от практики. К примеру, азам гончарного дела ребенка можно научить за месяц. К концу обучения он уже может что-нибудь изготовить самостоятельно. Мы решили принять участие в ярмарке в поддержку женского бизнеса. Хочется, чтобы больше людей узнали о существовании нашей студии и гончарного дела в Семее, – говорила руководитель студии Айгерим Агадилова.

Ярмарка продлилась около шести часов. За это время предпринимательницы смог­ли не только представить свой товар, но и заручиться поддерж­кой коллег и обрести полезные профессиональные связи.

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