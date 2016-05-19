​Женское лицо армии

История человечества зафиксировала огромное количество примеров, как из среды, казалось бы, хрупких и слабых женщин выходили одаренные личности: и царицы, и знаменитые поэты, и героические воительницы.

Девушки-батыры плечом к плечу воевали вместе с мужьями, отцами и братьями. В борьбе с джунгарами участвовали Айтолкын – дочь султана Абылая, Есенбике – дочь Карасай-батыра, Айбике – дочь Буланбай-батыра и многие другие. Известно, что Гаухар – жена Кабанбай-батыра – возглавляла разведывательный отряд. Она участвовала во всех крупных сражениях. Впоследствии, став матерью, отправила на войну свою старшую дочь Назым.

В годы Великой Отечественной войны небывалый героизм проявили три девушки – дочери казахской земли – и вошли в летопись Великой Победы. Хиуаз Доспанова стала первой летчицей-казашкой, пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Алия Молдагулова стали Героями Советского Союза. Сотни тысяч наших соотечественниц положили на алтарь Отечества свои жизни. Значение подвига женщин трудно переоценить, на их хрупких плечах держался тыл армии, они воевали наравне с мужчинами, приближая победу.

Однако и в мирное время есть мес­то подвигу. Так, в настоящее время более 8 000 женщин-военнослужащих вносят вклад в укреп­ление обороноспособности армии, повышение имиджа военной службы. Более 880 женщин-военнослужащих получили воинские звания офицерского состава, из них 15 имеют звание полковника, 41 – подполковника, 134 – майора и более 690 служат в званиях младшего офицерского состава.

В 2015 году доля женщин, занимающих административные государственные должности Министерства обороны, достигла 65%.

В настоящее время 4 женщины занимают руководящие должности высокого ранга (трое являются начальниками департаментов центрального аппарата Министерства обороны и одна – начальником главного управления Вооруженных сил), еще 14 занимают должности на уровне принятия решений (от начальника отдела, отделения и выше) в центральном аппарате Министерства обороны.

Помимо профессий медсестер, связисток, делопроизводителей, которые женщины освоили уже давно, в армии Казахстана служат девушки-снайперы, планшетисты и другие.

Достойный вклад в укрепление имиджа и авторитета Казахстана на мировом уровне вносят военные спортсменки. Их неоднократные победы на различных международных соревнованиях пополнили арсенал спортивных наград Министерства обороны.

Данные примеры свидетельствуют о неукоснительном следовании руководства Министерства обороны требованиям Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан по гендерному равенству. Как известно, гендерное равенство – правовой статус, обеспечивающий мужчинам и женщинам равные права и равные возможности и реальный доступ к учас­тию в политической, экономи­ческой, социальной, общественной и культурной сферах жизни вне зависимости от половой принадлежности.

В Вооруженных силах Республики Казахстан принцип равности возможностей соблюдается даже на таких сложных направлениях работы, как выполнение международных обязательств по поддержанию мира и безопасности. В миротворческой бригаде проходят воинскую службу 80 женщин, в перспективе планируется рассмотрение вопроса о подготовке и направлении женщин-военнослужащих в миротворческие миссии ООН в качестве военных экспертов.

Признанием заслуг женщин-военнослужащих является награждение их государственными и ведомственными наградами, присвоение званий и другие поощрения, преду­смотренные уставами. Так, к примеру, только в 2015 году за проявленный профессионализм и достигнутые успехи в боевой подготовке четырем представительницам прекрасной половины офицерского корпуса присвоены очередные воинские звания.

С момента образования Вооруженных сил 15 женщин-военно­служащих были награждены государственными наградами и 86 – ведомственными наградами.

В Вооруженных силах всегда ценился вклад, вносимый нашими женщинами, их заслуги в поддержании боевой готовности занимают особое место.