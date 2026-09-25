Женское восприятие бизнеса

Собрать круг клиентов было несложно. Многим, как выяснилось, нравятся вещи, исполненные в единственном экземпляре. Так к ней пришла идея продавать продукцию собственного производства. Первые мысли об этом появились в 2017 году, но путь от идеи до реализации занял время.

Как и в любом другом деле, одного желания оказалось мало. Нужны были компетенции, финансовые вложения и упорный труд. Екатерина обучилась на модельера-конструктора и начала создавать свои вещи. Чтобы восполнить пробелы в знаниях по пошиву и конструированию одежды, обратилась к известному дизайнеру Берику Исмаилову. И вот сегодня Екатерина Цибизова вышла на новый уровень: предпринимательница шьет спортивную одежду с пейзажами Казахстана.

Зарегистрировав ИП, она постепенно наладила выпуск оригинальных костюмов, курток, толстовок, футболок, брюк и панам. Начинала бизнес на деньги мужа, а позже благодаря участию и победе в конкурсе ОФ «Социальная динамика», поддерживающего проек­ты, направленные на расширение экономических возможностей женщин, получила грантовую помощь. Это позволило расширить производство, привлечь дополнительно работниц.

– Теперь у нас есть возможность печатать принты и для корпоративных клиентов, – говорит Екатерина Цибизова. – Через них мы популяризируем достопримечательности Казахстана. Эта идея и прижилась, и масштабировалась. Нас поддерживают потребители. В Казахстане очень много красивых мест, нам есть чем гордиться и что показать туристам.

По словам Екатерины, близкие всегда на ее стороне. Особенно верит в нее супруг.

– Он постоянно носит мою одежду, везде ее рекламирует, – смеется предпринимательница. – Но одновременно он же мой главный критик: открыто высказывает свои замечания, и это помогает в работе.

Дефицита рабочих материалов нет – выбор огромный, однако сложно бывает подобрать качественный товар, да и цены порой кусаются. Как признается Екатерина, на первых порах было много ошибок, сейчас она доверяет лишь местным поставщикам.

На вопрос, получает ли она удовлетворение от своей работы, уверенно отвечает: «Конечно!» При этом Екатерина отмечает важность поддержки деловых инициатив со стороны общества, женщин-предпринимательниц в частности.

– Свой бизнес – как ребенок, который развивается на глазах. И всегда приятно обмениваться мыслями, энергетикой с другими женщинами, – делится собеседница. – Собственное дело – не просто дамский каприз. Женщины, в отличие от мужчин, как мне кажется, более внимательно, щепетильно относятся к бизнесу.

Вероятно, твердо встать на ноги Екатерине Цибизовой помог в свое время и такой подход. И теперь она уверенно ведет бизнес, реализует новые идеи.