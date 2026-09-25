Женское восприятие бизнеса

Статьи,Своё дело
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В современном мире нефтянка – сфера довольно притягательная. Неудивительно, что героиня статьи – Екатерина Цибизова – по окончании школы выбрала это направление для обучения. Но, получив диплом, все же решила сменить профессию и попробовать себя в торговле. Девушка стала заказывать оригинальные вещи, организовывая их перепродажу.

фото из архива «КП»

Собрать круг клиентов было несложно. Многим, как выяснилось, нравятся вещи, исполненные в единственном экземпляре. Так к ней пришла идея продавать продукцию собственного производства. Первые мысли об этом появились в 2017 году, но путь от идеи до реализации занял время.

Как и в любом другом деле, одного желания оказалось мало. Нужны были компетенции, финансовые вложения и упорный труд. Екатерина обучилась на модельера-конструктора и начала создавать свои вещи. Чтобы восполнить пробелы в знаниях по пошиву и конструированию одежды, обратилась к известному дизайнеру Берику Исмаилову. И вот сегодня Екатерина Цибизова вышла на новый уровень: предпринимательница шьет спортивную одежду с пейзажами Казахстана.

Зарегистрировав ИП, она постепенно наладила выпуск оригинальных костюмов, курток, толстовок, футболок, брюк и панам. Начинала бизнес на деньги мужа, а позже благодаря участию и победе в конкурсе ОФ «Социальная динамика», поддерживающего проек­ты, направленные на расширение экономических возможностей женщин, получила грантовую помощь. Это позволило расширить производство, привлечь дополнительно работниц.

– Теперь у нас есть возможность печатать принты и для корпоративных клиентов, – говорит Екатерина Цибизова. – Через них мы популяризируем достопримечательности Казахстана. Эта идея и прижилась, и масштабировалась. Нас поддерживают потребители. В Казахстане очень много красивых мест, нам есть чем гордиться и что показать туристам.

По словам Екатерины, близкие всегда на ее стороне. Особенно верит в нее супруг.

– Он постоянно носит мою одежду, везде ее рекламирует, – смеется предпринимательница. – Но одновременно он же мой главный критик: открыто высказывает свои замечания, и это помогает в работе.

Дефицита рабочих материалов нет – выбор огромный, однако сложно бывает подобрать качественный товар, да и цены порой кусаются. Как признается Екатерина, на первых порах было много ошибок, сейчас она доверяет лишь местным поставщикам.

На вопрос, получает ли она удовлетворение от своей работы, уверенно отвечает: «Конечно!» При этом Екатерина отмечает важность поддержки деловых инициатив со стороны общества, женщин-предпринимательниц в частности.

– Свой бизнес – как ребенок, который развивается на глазах. И всегда приятно обмениваться мыслями, энергетикой с другими женщинами, – делится собеседница. – Собственное дело – не просто дамский каприз. Женщины, в отличие от мужчин, как мне кажется, более внимательно, щепетильно относятся к бизнесу.

Вероятно, твердо встать на ноги Екатерине Цибизовой помог в свое время и такой подход. И теперь она уверенно ведет бизнес, реализует новые идеи.

#МСБ #человек труда #свое дело #Екатерина Цибизова

Популярное

Все
Агропереработка: от количественного роста к качественным изменениям
Обеспечить своевременную перевозку зерна
Культурные связи укрепляют сотрудничество
Переговоры по строительству Камбаратинской ГЭС-1
Второму хлебу – первоочередное внимание
Город на Великом шелковом пути
От премьеры к премьере
Рыжее лекарство от хандры
Горы как капитал: финансовый и экологический
Текели открывает новые маршруты
Как помочь себе?
Духовное богатство народа
Диалог искусства и времени
Все начинается с первого слова
Домбра на заказ
Высокий художественный вкус и смелый поиск
Взрослые дети
Распоряжение Главы государства о назначении
Распоряжение Главы государства о назначении
Распоряжение Президента Республики Казахстан Об объявлении общенационального траура в Республике Казахстан
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Пройден экватор, близится финиш
Школьники знакомятся со страной
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
Аварий в регионе стало на 35% меньше
От экологической акции к общественной норме: Токаев обозначил новый этап «Таза Қазақстан»
Тупик или точка развития?..
Неотъемлемая часть национального характера
В Казахстане формируется новая модель подготовки кадров
Сотрудники аппарата правительства приняли участие в посадке деревьев
Шахматная олимпиада в Самарканде
Комплексная перезагрузка инвестиционной политики
Один человек погиб и трое в реанимации после массового ДТП на въезде в Павлодар
В Казахстане переназначены главы КС, ЦИК и ВАП
Первые результаты Азиады-2026
Идеи нового поколения
Развивать диалог и сотрудничество
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Уборка раньше срока
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки

Читайте также

В умелых руках все спорится
Позитивным быть выгодно
Все начинается с первого слова
Домбра на заказ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]