Жену подозревают в убийстве супруга в Лисаковске

Ранее совершенное тяжкое преступление раскрыто в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Первой забила тревогу сестра погибшего. 23 февраля она сообщила в отдел полиции города Лисаковска, что 4 месяца не видела своего брата, он не отвечал на звонки и местонахождение его было неизвестно.

«По месту жительства следственно-оперативная группа обнаружила труп 50-летнего пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти.

Задержана 51-летняя супруга потерпевшего, которая к настоящему времени помещена в психиатрическую больницу в связи с неадекватным поведением», – сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».