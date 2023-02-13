Жертв финпирамиды Plus capital ищет полиция

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«Следственный департамент МВД проводит досудебное расследование в отношении работников ТОО Plus сapital и других лиц по факту организации финансовой пирамиды и мошенничества. В Мангистауской области преступная группа, организовавшая финансовую пирамиду Plus capital, незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество граждан. Сумма причиненного ущерба составила 3,6 млрд тенге. Более 600 казахстанцев признаны потерпевшими», – сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве.

На сегодня задержаны житель области и нотариус. Приговором суда они приговорены к 12 годам лишения свободы. А организатор финансовой пирамиды объявлен в международный розыск.

«Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию. Следственным департаментом МВД в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются и другие лица, причастные к данному преступлению», – добавила спикер.

Казахстанцев, пострадавших от Plus capital, просят сообщить об этом оперативно-следственной группе МВД в Мангистауской области: город Актау, микрорайон 3 б, здание 13. Контактные телефоны: 8 (7292) 47-42-92, 47-42- 82, 8-705-709-62-35, 8-775-210-99-97.