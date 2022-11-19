Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина

Иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

Фото: Пресс-служба ДП Актюбинской области

На автодороге «Самара-Шымкент» 58-летний водитель автомашины «Kia Rio» вылетел в кювет и допустил опрокидывание, передает Кazpravda.kz.

ДТП произошло 19 ноября на скользком участке дороги «Самара-Шымкент». Водитель автомашины «Kia Rio» не учитывая дорожно-метеорологические условия не справился с рулевым управление съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пассажир, 64-летняя женщина погибла на месте ДТП, а водитель с супругой госпитализированы в медицинское учреждение.

Департамент полиции Актюбинской области предупреждают о резком ухудшении погодных условий - гололеде на дорогах. В связи с этим рекомендуется не выезжать в дальние поездки за пределы населенных пунктов.