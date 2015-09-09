Жертвами аварии в Алматинской области стали пятеро человек

В Алматинской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли пятеро человек, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДВД региона.
Трагедия произошла сегодня, 9 сентября, в 07.30 на 122-м километре трассы Алматы – Бишкек.
Согласно предварительной информации, водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем марки "Мерседес", следовавшим по встречной полосе.
"В результате ДТП погибли пятеро пассажиров, все они женщины. Водители обеих автомашин с различными телесными повреждениями госпитализированы. По предварительной версии, виновником аварии является водитель Lada, который выехал на встречную полосу. Водитель Lada – житель Тараза 1994 года рождения, а водитель Mercedes, 1961 года рождения, житель Шымкента", – уточнили в ДВД.
В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы и выясняются точные причины аварии.