Жертвами мощного циклона "Фани" в Индии стали 8 человек

В мире
Екатерина Елисеева
По меньшей мере восемь человек стали жертвами мощного циклона "Фани", который обрушился в пятницу на индийский штат Орисса, сообщает Ria.ru.

За последние сутки "Фани" значительно ослаб и теперь рассматривается метеорологами как "очень сильный" циклонический шторм в противоположность "экстремально сильному", как это было накануне. Сейчас циклон движется вдоль восточного побережья Индостана в сторону Бангладеш, пересекая штат Западная Бенгалия. Он несет из Бенгальского залива мощные ливни, а скорость ветра в нем снизилась со 160 до 70-80 километров в час.

В преддверии удара стихии в штате Орисса ранее эвакуировали и разместили в лагерях временного проживания свыше миллиона человек. По всему штату было отменено движение более чем 220 поездов, аэропорты в ряде крупных городов до конца недели останутся закрытыми. Не работают школы, колледжи и госучреждения, временно приостановили работу несколько морских портов.

По оценкам экспертов, это самый мощный циклон в Ориссе с 2014 года и один из самых разрушительных в истории Индии за последние 20 лет.

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