Жертвами обрушения здания в Каире стали 19 человек

Не менее 19 человек погибли при обрушении многоэтажного жилого дома в столице Египта Каире, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру
.
Инцидент произошел на востоке Каира в районе Матарийя около 01.30 по
местному времени (02.30 мск), когда жильцы дома спали. По словам жителей
соседних домов, причиной обрушения могла стать трехэтажная надстройка
над четырехэтажным зданием, сделанная без разрешения властей.
Спасатели извлекли из-под завалов тела 19 погибших. По информации агентства MENA, восемь человек удалось спасти. В то же время под обломками, по словам очевидцев, остаются пострадавшие.