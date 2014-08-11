Жертвами тайфуна "Халонг" в Японии стали 10 человек

Десять человек погибли и еще двое числятся пропавшими без вести из-за последствий тайфуна "Халонг", который обрушился в минувшие выходные на Японию, сообщает ИТАР-ТАСС.

За время прохождения тайфуна травмы различной тяжести получили не менее 80 человек, и 342 дома были частично или полностью разрушены. По данным главного пожарного управления Японии, выполняющегося здесь роль МЧС, в общей сложности рекомендации к эвакуации получили 1,6 млн человек.

В настоящее время тайфун "Халонг" ушел по направлению к Японскому морю, и на основной территории страны установилась ясная и солнечная погода. Воздушное сообщение полностью восстановлено, железнодорожное движение осуществляется в штатном режиме, а временно закрытые ранее участки скоростных автомагистралей вновь доступны.

Тайфун "Халонг" – 11-й тропический шторм, образовавшийся в Тихом океане в этом сезоне. Свое название он получил от бухты Халонг, расположенной на севере Вьетнама.