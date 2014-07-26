Жертвами жары в Японии стали еще 5 человек

5 человек погибли в Японии из-за сильной жары, которая установилась на большей части страны, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Центральное пожарное управление Японии. Управление выполняет функции МЧС и скорой помощи.

По меньшей мере 1381 человек был доставлен в больницы с тепловыми ударами, из них 5 - в тяжелом состоянии.

С начала прошлой недели от последствий жары по всей стране погибли уже 12 человек, а госпитализировано было почти 6 тыс. Большинство пострадавших - люди пожилого возраста. Стрелки термометров в большинстве регионов Японии стабильно закрепились на отметке выше 30 градусов. Так, в ряде районов побережья Японского моря температура поднялась до 39 градусов. В Токио она держалась на отметке около 35 градусов.

Власти Японии призывают население больше пить воды и не появляться на улице с непокрытой головой. По прогнозам синоптиков, жаркая погода на основной территории страны сохранится как минимум до начала следующей недели. В то же время на север Японии уже завтра обрушатся долгожданные дожди, которые, как предупреждают метеорологи, будут весьма сильными и могут вызвать наводнения и оползни в горных районах.