Жертвоприношения на Курбан айт в Нур-Султане можно будет проводить только онлайн

В управлении по делам религий Нур-Султана разъяснили порядок проведения жертвоприношений на Курбан айт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией 31 июля праздничная молитва "Айт намаз" в мечетях города не будет проводиться. Для обеспечения общественной безопасности и недопущения массового сбора людей традиционные места для забоя скота (рынки, крестьянские хозяйства) будут закрыты.
"Для совершения обряда жертвоприношения запущен сайт Qurban2020.kz. На сайте любой гражданин может заказать услугу жертвоприношения в режиме онлайн. Жертвенное мясо целиком будет распределено по семьям, нуждающимся в социальной помощи", – говорится в сообщении.
Для нуждающихся в помощи семей на сайте Qurban2020.kz включена функция "Подать заявку на получение жертвенного мяса". Загрузив соответствующие документы, нуждающиеся семьи могут подать онлайн-заявку для получения социальной помощи.
Также будет ограничен ввоз крупного рогатого и мелкого скота для реализации на территории столицы.
Горожан просят оказать содействие в обеспечении общественной безопасности и соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической предосторожности.
В 2020 году праздник Курбан айт пройдет с 31 июля по 2 августа.
