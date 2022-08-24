Жест доброй воли

Этнокультурные объединения региона протягивают руку помощи нуждающимся.

Ежегодно перед началом нового учебного года для оказания необходимой помощи учащимся из малообеспеченных и многодетных семей, а также из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по традиции в стране проводится респуб­ликанская акция «Дорога в школу». В ней принимают участие волонтеры, бизнесмены, меценаты, представители неправительственных организаций, неравнодушные к чужим проблемам и бедам. Не остаются в стороне и этнокультурные объединения региона.

– Членам Ассамблеи народа Казахстана не чужды такие понятия, как доброта, взаимопомощь, уважение друг к другу. Именно поэтому каждый год они оказывают поддержку нуждающимся. Также по мере возможности стараются поддержать те семьи, которые не в состоянии обеспечить своих детей всем необходимым к новому учебному году, – отметила руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Парида Мамедова.

Так, представительница Жамбылского филиала респуб­ликанского общественного объединения карачаевцев и балкарцев «Бирлик» Таня Апаева помогла многодетной семье в Кордайском районе подготовить двоих детей к школе. Она приобрела для них школьную форму, учебные принадлежности и рюкзаки.

Другой пример показал Узбекский культурный центр города Тараза. Он протянул руку помощи малоимущим и нуждающимся ученикам средней школы № 4 областного центра. Среди меценатов, которые помогают подготовить детей к занятиям, – Шамухтар Шаюнусов, Мирусман Касымов и Шаниер Шосабиров.

По словам председателя Узбекского культурного цент­ра Абдурахмана Зайнутдинова, на сегодняшний день помощь оказана пока семи жамбылским учащимся, но этнокультурное объединение планирует продолжить доброе дело.